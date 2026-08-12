Wildberries depolarına düzenlenen saldırıların ardından reklam faaliyeti sert şekilde düştü

·59·Teknoloji
Wildberries depolarına düzenlenen saldırıların ardından reklam faaliyeti sert şekilde düştü

Rusya'nın büyük market yeri Wildberries'de drone saldırılarıyla bağlantılı olayların ardından platformdaki reklam faaliyeti önemli ölçüde azaldı. Kommersant'ın bildirdiğine göre bu durum, ürünlerin tanıtılması ve satış hacminin korunması sürecini ciddi şekilde etkiliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Digital Budget reklam ajansının verilerine göre, bu yılın temmuz ayında doğrudan banner tanıtımı için yapılan harcamalar haziran ayına kıyasla tam yüzde 63 azaldı. Uzmanlar bunu, satış platformundaki ürün yelpazesine erişim imkânlarının kısıtlanmasıyla açıklıyor.

Reklam bütçelerinin dondurulması

Önde gelen reklam ajanslarının belirttiğine göre birçok şirket pazarlama bütçelerini tamamen dondurdu veya tanıtım için ayrılan yatırımları önemli ölçüde azalttı. Bu durum özellikle FMCG (hızlı tüketim ürünleri), ilaç, ev aletleri ve elektronik sektörlerinde açıkça görülüyor.

Ayrıca platform içindeki ürünlerin tanıtımında kullanılan dahili click-in envanterine yönelik talep de önemli ölçüde azaldı. Bunun sonucunda, kategoriye bağlı olarak bin gösterim başına belirlenen fiyat (CPM) yaklaşık yüzde 10–15 ucuzladı.

Market yeri ve uzmanların tepkisi

Wildberries temsilcileri reklam tanıtımlarının hacminin değiştiğini kabul ediyor, ancak yayılan haberlerdeki ölçeğin abartıldığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre satıcılar şu anda finansal modellerini yeniden değerlendiriyor ve ortaya çıkan durumun işletmeleri üzerindeki etkisini analiz ediyor.

Satıcıları desteklemek amacıyla market yeri, ürün tanıtımında kullanılabilecek iki kademeli promosyon bonuslarını şimdiden hesapladı. Buna rağmen bu reklam platformu pazardaki en büyük kanallardan biri olmaya devam ediyor; Rusya'da e-perakende medya hacminin 2025 yılında 580 milyar rubleye ulaşması bekleniyor.

WildberriesReklamE-TicaretDrone SaldırılarıPazar Yeri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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