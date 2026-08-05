Wildberries kendi mesajlaşma uygulamasını başlatabilir

Büyük bir uluslararası e-ticaret pazaryeri oyuncusu olan Wildberries & Russ şirketi, kendi mesajlaşma uygulamasını oluşturma yolunda ilk adımları attı. Kommersant gazetesinin «SPARK-Interfaks» sistemi verilerine dayanarak bildirdiğine göre kuruluş, bu amaçla kullanılmak üzere onlarca alan adını resmen kaydettirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda kaydedilen internet adresleri arasında wb-messenger.ru, chat-wb.ru ve чат-вб.рф gibi alan adları yer alıyor. Bu adım, şirketin yalnızca e-ticaret alanında değil, dijital iletişim ve haberleşme hizmetleri pazarında da yer edinmeyi planladığını gösteriyor.

Kurumsal testlerden küresel planlara

Bu projenin ortaya çıkması, pazarda tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Wildberries yöneticisi Tatyana Kim, bu yılın haziran ayında şirketin çalışanları için özel bir kurumsal mesajlaşma uygulamasını başarıyla test ettiğini açıklamıştı. Yönetim o dönemde bu hizmeti gelecekte genişletme niyetinde olduğunu duyurmuştu.

Planlara göre başlangıçta şirket içi iletişim için tasarlanan bu hizmetin kademeli olarak daha geniş bir pazara sunulması öngörülüyor. İlk aşamada hizmetin Rusya pazarında kullanıma açılması, daha sonra ise yabancı ülkelerde de sunulması planlanmıştı. Yeni alan adlarının kaydedilmesi, bu stratejinin istikrarlı biçimde hayata geçirildiğini gösteriyor.

Pazardaki rekabet ve beklentiler

Şu anda Wildberries & Russ şirketinin resmi temsilcileri, mesajlaşma uygulamasının halka açık şekilde kullanıma sunulacağına ilişkin haberleri resmen doğrulamadı. Kommersant gazetesinin bu konudaki resmi sorusuna, makalenin yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir yanıt verilmedi.

Yeni platform geniş kitlelere sunulursa Telegram ve diğer popüler iletişim uygulamalarıyla rekabete girebilir. Özellikle büyük bir pazaryeri ekosisteminin parçası olarak geliştirilmesi sayesinde kullanıcıların alışveriş sürecinde doğrudan iletişim kurmasına ve diğer ek hizmetlerden yararlanmasına olanak tanıması bekleniyor.