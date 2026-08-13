Wildberries uygulaması ABD App Store mağazasına geri döndü

Popüler Wildberries pazaryerinin mobil uygulaması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki App Store dijital mağazasında faaliyetlerini tamamen yeniden başlattı. Wildberries & Russ birleşik şirketinin basın servisi, ixbt.com tarafından yayımlanan bilgilere dayanarak bu açıklamayı yaptı. Kullanıcılar artık uygulamayı yeniden indirebilir ve en son güncellemelerini yükleyebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse uygulamanın Apple platformundaki ABD segmentinden kaybolduğu, bu yıl 12 Ağustos'ta Moskova saatiyle yaklaşık 17.30'da kaydedilmişti. O sırada ABD bölgesine bağlı kullanıcılar çevrim içi mağazanın istemcisini arayıp cihazlarına indirme olanağından mahrum kalmıştı. Bu teknik durumun diğer ülkelerdeki kullanıcıları etkilemediği belirtildi.

Uygulamanın diğer bölgelerdeki durumu

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre Wildberries uygulaması, Rusya ve diğer ülkelerdeki App Store mağazalarında kesintisiz çalışmaya devam etti. Uygulamayı daha önce cihazlarına yüklemiş olan kullanıcılar için tüm işlevler ve uygulamanın çalışabilirliği tamamen korunmuştu. Bu durum, sorunun küresel olmadığını ve yalnızca belirli bir bölgesel segmentle sınırlı kaldığını gösterdi.

RWB basın servisi, ABD'deki kullanıcılar için uygulamayı arama, indirme ve güncelleme olanaklarının başarıyla geri getirildiğini doğruladı. Bununla birlikte şirket, uygulamanın geçici olarak kaldırılmasına yol açan etkenleri ve yaşanan durumun asıl nedenlerini açıklamadı.

Bu tür durumların önemi

Modern dijital ekonomide büyük pazaryerlerinin uygulamalarının uygulama mağazalarından kısa süreliğine bile kaybolması, kullanıcılar ve işletmeler için çeşitli zorluklara yol açabilir. Özellikle uluslararası faaliyet gösteren şirketler açısından platform kuralları ve teknik gereklilikler büyük önem taşır. Günümüzde teknoloji pazarı oyuncuları bu tür arızaları hızla gidermeye çalışıyor.

Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla platformun iç moderasyonu, güncellemeleri kontrol etme süreçleri veya teknik hatalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Wildberries örneğinde sorunun kısa sürede çözülmesi ve uygulamanın ABD'deki kullanıcılar için erişilebilir hâle getirilmesi önemli bir adım oldu.