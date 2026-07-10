Wildberries resale servisinde ödeme sistemini güncelledi: Artık ürünü görüp ödeme yapmak mümkün

·8·Teknoloji
Wildberries resale servisinde ödeme sistemini güncelledi: Artık ürünü görüp ödeme yapmak mümkün

Rusya ve Orta Asya pazarındaki en büyük pazar yerlerinden biri olan Wildberries, ikinci el platformu “WB Resale” kapsamında yeni bir kolaylığı hayata geçirdi. Artık kullanıcılar, eşler arası (C2C) ticaret bölümünde sipariş edilen ürünler için ödemeyi yalnızca ürünü teslim aldıktan sonra yapabilecekler. Bu yeniliğin, alıcılar için güvenlik ve güven seviyesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Wildberries & Russ basın servisine göre, bu özellik kullanıcılar arasındaki (C2C) ticaret ilişkilerini daha şeffaf hale getirmeye hizmet ediyor. Daha önce resale bölümünde ödeme sistemiyle ilgili bazı kısıtlamalar bulunurken, artık alıcı ürünün durumunu teslimat noktasında kontrol edip ardından ödeme yapma imkanına sahip oldu. Bu durum özellikle ikinci el pazarında kıyafet ve ayakkabı satın alanlar için oldukça önemlidir.

Platformun büyüme oranları ve popüler kategoriler

Şu anda “WB Resale” platformu hızlı bir gelişim aşamasında. İstatistiklere göre, platformda halihazırda 1,5 milyondan fazla aktif ilan bulunuyor. Her ay yüz binlerce yeni teklif ekleniyor, bu da kullanıcıların bu ticaret formatına olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Platform kullanıcılarının sayısı da istikrarlı bir şekilde artıyor. Her ay 100 binden fazla yeni satıcı ve alıcı bu ekosisteme katılıyor. En çok satılan ve yüksek talep gören ürünlerin listesi şu şekildedir:

  • Kıyafet ve aksesuarlar;
  • Çeşitli türde ayakkabılar;
  • Edebi ve eğitici yayınlar (kitaplar).
Wildberries analistleri, platformdaki işlemlerin başarıyla tamamlanma oranının yüzde 83'ün üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu oran, resale pazarı için oldukça yüksek bir sonuçtur ve kullanıcılar arasındaki karşılıklı güveni yansıtmaktadır.

Entegrasyon ve güvenlik konuları

“WB Resale” hizmeti, Wildberries ekosistemine tamamen entegre edilmiştir. Bu, ilan verme, sipariş oluşturma, lojistik ve ürün teslimatı süreçlerinin pazar yerinin mevcut altyapısı üzerinden gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bu da kullanıcılara tanıdık gelen kolaylıkların korunmasını sağlar.

Teslimat sonrası ödeme sisteminin getirilmesi sadece alıcıyı değil, satıcıyı da korur. Tüm finansal işlemler platform içinde gerçekleştiği için dolandırıcılık vakalarının önüne geçilir. Wildberries'in Özbekistan pazarında da aktif olarak çalıştığı göz önüne alındığında, bu tür teknolojik güncellemeler gelecekte bölgesel kullanıcı deneyimini de olumlu yönde etkileyebilir.

Uzmanlara göre, ikinci el pazarının gelişimi, çevresel sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim kültürünün oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Wildberries, bu yönde yeni özellikler ekleyerek sadece ticaret hacmini artırmayı değil, aynı zamanda kullanıcıları için güvenli bir dijital ortam yaratmayı hedefliyor.

WildberriesРесайлТехнологияОнлайн-савдоМаркетплейс
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bağlantı olmayan yerlerde bile çalışıyor: Hindistan'da yeni uydu telefonu tanıtıldıBağlantı olmayan yerlerde bile çalışıyor: Hindistan'da yeni uydu telefonu tanıtıldıBugün, 14:20Mısır'daki El-Dabaa NGS inşaatında önemli aşama: İkinci güç ünitesi reaktörü yerleştirildiMısır'daki El-Dabaa NGS inşaatında önemli aşama: İkinci güç ünitesi reaktörü yerleştirildiBugün, 13:53Redmi Note 17: Dev ekran ve 8000 mAch batarya kapasitesi ile tanıtıldıRedmi Note 17: Dev ekran ve 8000 mAch batarya kapasitesi ile tanıtıldıBugün, 13:24Rosatom 2026 yılına kadar elektrikli araçlar için şarj istasyonu gigafabrikası açacakRosatom 2026 yılına kadar elektrikli araçlar için şarj istasyonu gigafabrikası açacakBugün, 12:55Çin uzayda devrim yarattı: Long March 10B roketinin ilk aşaması başarıyla geri döndüÇin uzayda devrim yarattı: Long March 10B roketinin ilk aşaması başarıyla geri döndüBugün, 12:24En güçlü MacBook Pro fiyatı rekor seviyeye ulaştı: M5 Max modeli artık 10.000 dolardan pahalıEn güçlü MacBook Pro fiyatı rekor seviyeye ulaştı: M5 Max modeli artık 10.000 dolardan pahalıBugün, 11:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi