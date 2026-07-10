Wildberries resale servisinde ödeme sistemini güncelledi: Artık ürünü görüp ödeme yapmak mümkün

Rusya ve Orta Asya pazarındaki en büyük pazar yerlerinden biri olan Wildberries, ikinci el platformu “WB Resale” kapsamında yeni bir kolaylığı hayata geçirdi. Artık kullanıcılar, eşler arası (C2C) ticaret bölümünde sipariş edilen ürünler için ödemeyi yalnızca ürünü teslim aldıktan sonra yapabilecekler. Bu yeniliğin, alıcılar için güvenlik ve güven seviyesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Wildberries & Russ basın servisine göre, bu özellik kullanıcılar arasındaki (C2C) ticaret ilişkilerini daha şeffaf hale getirmeye hizmet ediyor. Daha önce resale bölümünde ödeme sistemiyle ilgili bazı kısıtlamalar bulunurken, artık alıcı ürünün durumunu teslimat noktasında kontrol edip ardından ödeme yapma imkanına sahip oldu. Bu durum özellikle ikinci el pazarında kıyafet ve ayakkabı satın alanlar için oldukça önemlidir.

Platformun büyüme oranları ve popüler kategoriler

Şu anda “WB Resale” platformu hızlı bir gelişim aşamasında. İstatistiklere göre, platformda halihazırda 1,5 milyondan fazla aktif ilan bulunuyor. Her ay yüz binlerce yeni teklif ekleniyor, bu da kullanıcıların bu ticaret formatına olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Platform kullanıcılarının sayısı da istikrarlı bir şekilde artıyor. Her ay 100 binden fazla yeni satıcı ve alıcı bu ekosisteme katılıyor. En çok satılan ve yüksek talep gören ürünlerin listesi şu şekildedir:

Kıyafet ve aksesuarlar;

Çeşitli türde ayakkabılar;

Edebi ve eğitici yayınlar (kitaplar).

Wildberries analistleri, platformdaki işlemlerin başarıyla tamamlanma oranının yüzde 83'ün üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu oran, resale pazarı için oldukça yüksek bir sonuçtur ve kullanıcılar arasındaki karşılıklı güveni yansıtmaktadır.

Entegrasyon ve güvenlik konuları

“WB Resale” hizmeti, Wildberries ekosistemine tamamen entegre edilmiştir. Bu, ilan verme, sipariş oluşturma, lojistik ve ürün teslimatı süreçlerinin pazar yerinin mevcut altyapısı üzerinden gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bu da kullanıcılara tanıdık gelen kolaylıkların korunmasını sağlar.

Teslimat sonrası ödeme sisteminin getirilmesi sadece alıcıyı değil, satıcıyı da korur. Tüm finansal işlemler platform içinde gerçekleştiği için dolandırıcılık vakalarının önüne geçilir. Wildberries'in Özbekistan pazarında da aktif olarak çalıştığı göz önüne alındığında, bu tür teknolojik güncellemeler gelecekte bölgesel kullanıcı deneyimini de olumlu yönde etkileyebilir.

Uzmanlara göre, ikinci el pazarının gelişimi, çevresel sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim kültürünün oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Wildberries, bu yönde yeni özellikler ekleyerek sadece ticaret hacmini artırmayı değil, aynı zamanda kullanıcıları için güvenli bir dijital ortam yaratmayı hedefliyor.