Wildberries yapay zeka ile değiştirilmiş yorumları işaretlemeye başladı

Rusya'nın en büyük pazaryerlerinden biri olan Wildberries platformu, kullanıcılar tarafından bırakılan yorumlardaki fotoğrafları yapay zeka (AI) yardımıyla kontrol etme sistemini test etmeye başladı. Bu yenilik, alıcıların ürün hakkında daha doğru ve tarafsız bilgi almasını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Wildberries & Russ (RWB) basın servisinin bildirdiğine göre, özel algoritmalar yorumlara eklenen fotoğrafları analiz ederek, üzerlerinde üretken (generative) işleme veya ciddi düzenleme belirtileri arıyor. Sistem, görselin yapay olarak değiştirildiğini tespit ederse, fotoğrafın yanında özel bir işaret belirecek.

Yeni sistem kapsamında şüpheli bulunan görseller “Yapay zekaya benziyor” (Похоже на ИИ) ibaresiyle işaretlenecek. Bu önlem, alıcıların ürünün gerçek görünümü ile düzenlenmiş versiyonunu ayırt etmelerine yardımcı olacak. ixbt.com'a göre, bu tür bir işaret yorumun tamamen sahte olduğu anlamına gelmiyor, sadece görsel verinin değiştirildiğine dair bir uyarı niteliği taşıyor.

Şeffaflığı artırma yolunda bir adım

Kontrol süreci tamamen otomatize edilmiş olup, sistem medya dosyalarını analiz ederken yapay zekaya özgü teknik izleri ve işleme belirtilerini arıyor. Önemli olan nokta, bu işarete sahip yorumların platformdan silinmemesi ve diğer kullanıcılar için açık kalmaya devam etmesidir.

Şirket temsilcileri, bu girişimin temel amacının kullanıcılar tarafından bırakılan geri bildirimlerin şeffaflığını artırmak olduğunu vurguluyor. Bu durum, özellikle giyim, kozmetik ve ev eşyaları gibi dış görünüşün önemli rol oynadığı kategoriler için büyük önem taşıyor.

Özbekistan'daki birçok alıcının da Wildberries hizmetlerini aktif olarak kullandığı göz önüne alındığında, bu fonksiyonun yerel tüketiciler için de faydalı olması bekleniyor. Ürün kalitesini uzaktan değerlendirmede gerçek fotoğrafların rolü yadsınamaz.

Şu anda yeni sistem sınırlı bir çevrede test ediliyor. Test süreçleri başarıyla tamamlandıktan sonra, yapay zeka tespit fonksiyonunun tüm pazar katılımcıları ve kullanıcılar için tam kapsamlı olarak devreye alınması planlanıyor. Bu, online ticaret alanında içerik kalitesini kontrol etmede yeni bir aşama olacak.