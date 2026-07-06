Wildberries yapay zeka ile değiştirilmiş yorumları işaretlemeye başladı

·0·Teknoloji
Wildberries yapay zeka ile değiştirilmiş yorumları işaretlemeye başladı

Rusya'nın en büyük pazaryerlerinden biri olan Wildberries platformu, kullanıcılar tarafından bırakılan yorumlardaki fotoğrafları yapay zeka (AI) yardımıyla kontrol etme sistemini test etmeye başladı. Bu yenilik, alıcıların ürün hakkında daha doğru ve tarafsız bilgi almasını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Wildberries & Russ (RWB) basın servisinin bildirdiğine göre, özel algoritmalar yorumlara eklenen fotoğrafları analiz ederek, üzerlerinde üretken (generative) işleme veya ciddi düzenleme belirtileri arıyor. Sistem, görselin yapay olarak değiştirildiğini tespit ederse, fotoğrafın yanında özel bir işaret belirecek.

Yeni sistem kapsamında şüpheli bulunan görseller “Yapay zekaya benziyor” (Похоже на ИИ) ibaresiyle işaretlenecek. Bu önlem, alıcıların ürünün gerçek görünümü ile düzenlenmiş versiyonunu ayırt etmelerine yardımcı olacak. ixbt.com'a göre, bu tür bir işaret yorumun tamamen sahte olduğu anlamına gelmiyor, sadece görsel verinin değiştirildiğine dair bir uyarı niteliği taşıyor.

Şeffaflığı artırma yolunda bir adım

Kontrol süreci tamamen otomatize edilmiş olup, sistem medya dosyalarını analiz ederken yapay zekaya özgü teknik izleri ve işleme belirtilerini arıyor. Önemli olan nokta, bu işarete sahip yorumların platformdan silinmemesi ve diğer kullanıcılar için açık kalmaya devam etmesidir.

Şirket temsilcileri, bu girişimin temel amacının kullanıcılar tarafından bırakılan geri bildirimlerin şeffaflığını artırmak olduğunu vurguluyor. Bu durum, özellikle giyim, kozmetik ve ev eşyaları gibi dış görünüşün önemli rol oynadığı kategoriler için büyük önem taşıyor.

Özbekistan'daki birçok alıcının da Wildberries hizmetlerini aktif olarak kullandığı göz önüne alındığında, bu fonksiyonun yerel tüketiciler için de faydalı olması bekleniyor. Ürün kalitesini uzaktan değerlendirmede gerçek fotoğrafların rolü yadsınamaz.

Şu anda yeni sistem sınırlı bir çevrede test ediliyor. Test süreçleri başarıyla tamamlandıktan sonra, yapay zeka tespit fonksiyonunun tüm pazar katılımcıları ve kullanıcılar için tam kapsamlı olarak devreye alınması planlanıyor. Bu, online ticaret alanında içerik kalitesini kontrol etmede yeni bir aşama olacak.

WildberriesYapay ZekaPazaryeriTeknolojiYorumlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Akıllı gözlük pazarında yeni lider: Even Realities'in değeri 1 milyar dolara ulaştıAkıllı gözlük pazarında yeni lider: Even Realities'in değeri 1 milyar dolara ulaştıBugün, 14:28Rus Baykal uçağının sertifikasyon tarihi 2027'ye ertelendiRus Baykal uçağının sertifikasyon tarihi 2027'ye ertelendiBugün, 14:26Gökbilimciler Dünya'ya yakın GJ 3378b süper Dünya gezegenini yeniden incelediGökbilimciler Dünya'ya yakın GJ 3378b süper Dünya gezegenini yeniden incelediBugün, 13:57The Lancet: mRNA aşılarının güvenliği ve etkinliği tamamen kanıtlandıThe Lancet: mRNA aşılarının güvenliği ve etkinliği tamamen kanıtlandıBugün, 12:57Çin uzayda Starlink ile rekabeti kızıştırıyor: Qianfan projesinde yeni aşamaÇin uzayda Starlink ile rekabeti kızıştırıyor: Qianfan projesinde yeni aşamaBugün, 11:57Agility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamadaAgility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamadaBugün, 11:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi