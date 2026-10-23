ABD'de bir baba, doktorlar gelmeden önce bebeğinin doğumunu kendisi gerçekleştirdi (video)

ABD'deki bir hastanede kaydedilen ve doğum anını gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videoda bebeğin beklenenden hızlı dünyaya geldiği ve babasının onu kendi elleriyle karşıladığı görülüyor.

Videoda, kadının doğum sürecinin hızlanmasıyla durumun aniden değiştiği görülüyor. Sağlık görevlileri gerekli hazırlıkları yaparken bebeğin başı görünmeye başlıyor. O anda baba duruma hızla uyum sağlayarak kızını dikkatlice kucağına alıyor.

Görüntülerde erkeğin bebeği bağrına bastığı anlar yer alıyor. Bu olay internet kullanıcılarının dikkatini çekerek birçok olumlu yorum aldı.

Bebeğin annesi sosyal medyada yaptığı yorumda hemşireye teşekkür etti. Her şeyin çok hızlı geliştiğini ve eşinin istemsizce yardıma koyulduğunu belirtti. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da bildirildi.

Bebeğe Celine ismi verildi.