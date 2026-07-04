Bebek Sırtına Bağlayarak Çalışan İşçi İnternette Çoğu Kişiyi Etkiledi!

·7·Dünya
Bebek Sırtına Bağlayarak Çalışan İşçi İnternette Çoğu Kişiyi Etkiledi!

Vietnamlı bir inşaat işçisinin oğlunu sırtına bağlayarak çalıştığını gösteren kare internette yayıldı. Görüntüde bir yandan günlük işini yaptığı, diğer yandan bebeğini gözetimsiz bırakmamaya çalıştığı görülüyor.

İşçi eşini bir kazada kaybetmiş. O günden sonra çocuğun eğitimi ve ailenin geçimini sağlama sorumluluğu onun omuzlarında kalmış.

Onun çocuğa bakacak kimsesi yokmuş. Bunun için ayrı bir kişi tutmaya imkânı da yetmemiş. Bu yüzden bebeğini her gün inşaat alanına götürmek zorunda kalmış.

Ağ kullanıcıları bu duruma farklı tepkiler verdi. Bazıları onun babalık sevgisini övmüş, diğerleri ise çocuğu böyle tehlikeli bir yerde gezdirmenin doğru olmadığını yazmış.

Ancak işçinin durumunda seçenek çok değildi. Çocuğunu yalnız bırakamazdı, çalışmazsa ailesini geçindiremezdi. Bu yüzden iki sorumluluğu da aynı anda üstlenmek zorunda kalmış.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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