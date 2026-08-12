Kolombiya’da baba, 2 aylık bebeğini bedenini siper ederek ölümden kurtardı

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Kolombiya’da meydana gelen korkunç deprem felaketinin ortasında, babalık sevgisi ve iradesinin eşsiz bir örneği ortaya çıktı. Cali kentinde kurtarma ekipleri, enkaz altında 48 saatten fazla kalan iki aylık bebeği sağ salim çıkarmayı başardı.

Gaz kokusu ve enkaz altından gelen ağlama sesi

Yerel polis ve kurtarma ekipleri enkazları temizleyip arama-kurtarma çalışmaları yürüttüğü sırada, çöken binanın parçalarının altından zayıf bir bebek ağlaması duyuldu. Bölgede güçlü bir gaz sızıntısı olduğu ve patlama riskinin yüksek bulunduğu bilinmesine rağmen, iki polis memuru ve yerel gönüllüler hayatlarını riske atarak enkazı elle kaldırmaya başladı.

Ağır beton plakaların altında korkunç ama bir o kadar da dokunaklı bir manzara ortaya çıktı: Baba, bedeni ağır enkazla kaplı olmasına rağmen kendini siper ederek iki aylık bebeğini kollarında sıkıca tutuyordu. Bebeği beton parçalarının doğrudan darbesinden koruyan, tam olarak babasının bedeniydi.

«Bizi görür görmez tek bir şey için yalvardı: Ne olursa olsun çocuğunun ölmesine izin vermememiz», diye arama çalışmalarına katılan polis memurlarından biri hatırlıyor.

Baba ve küçük Salomon hayatta kaldı, ancak mücadele sürüyor

Doktorların açıklamasına göre baba ve iki aylık oğlu, küçük Salomon, hayatta kaldı ve şu anda gerekli tıbbi yardımı alıyor. Ne yazık ki bu aile için zorlu günler henüz sona ermedi; bebeğin annesi ve amcası hâlâ kayıp kişiler listesinde yer alıyor.

Kolombiya’daki 7,4 büyüklüğündeki felaket: Zaman daralıyor

Hatırlatmak gerekirse, 10 Ağustos’ta Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Resmî ve güncel verilere göre:

En az 240 kişi hayatını kaybetti;

Yaklaşık 2.600 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Kurtarma ekipleri enkaz altında insanları aramak için gece gündüz durmaksızın çalışıyor. Ancak sismologlar ve uzmanlar, felaketin ardından ilk 72 saat geçtikten sonra enkaz altında kalan insanları canlı bulma ihtimalinin keskin biçimde azaldığı konusunda uyarıyor.

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