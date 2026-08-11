10 yaşındaki kız balinayı kurtarmak için suya girdi

·156·Dünya
10 yaşındaki kız balinayı kurtarmak için suya girdi

Avustralya’nın Queensland eyaletinde 10 yaşındaki Scarlett, denizde sıra dışı ve etkileyici bir olaya tanık oldu. Annesi Shantell Smith ile jet ski üzerinde ilerlerken sığ suda mahsur kalan dev bir balina gördü. Küçük kız, zaman kaybetmeden balinanın hayatta kalmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Olay, eskiden Fraser Adası olarak adlandırılan ve günümüzde K’gari adıyla bilinen bölgenin yakınlarında meydana geldi. Dev kambur balina, sığ ve berrak suda hareket edemez hâle gelmişti.

Scarlett balinaya yaklaşarak üzerine su dökmeye başladı. Böylece deniz hayvanının vücudunun kurumasını önlemeye çalıştı. Görüntülerde küçük kızın balinadan birkaç adım uzakta durduğu ve tekrar tekrar üzerine su döktüğü görülüyor.

Scarlett’in annesi Shantell Smith’e göre balina, sanki onlarla «konuşuyormuş» gibi sesler çıkardı. Neyse ki olay iyi sonuçlandı: Su seviyesi yükselince balina kendini kurtardı ve yeniden açık denize doğru yüzdü.

Smith, yaklaşık 20 yıldır bu bölgeye jet ski ile balina izlemek için geliyor. Bu olayı son derece etkileyici bir deneyim olarak nitelendirdi. Özellikle balinanın hayatta kalmış olması ona büyük bir teselli verdi.

«Doğrusunu söylemek gerekirse, balinanın sağ salim uzaklaştığını öğrenene kadar bu olay bütün güzel günümü mahvetti. Denize geri dönüp dönemeyeceği konusunda çok endişelendim», dedi.

Anne ve kızı balinayı tek başına buldu. Yardım gelene kadar tekneyi yanına yanaştırıp mümkün olduğunca vücudunu ıslak tutmaya çalıştılar. Ancak ilgili ekipler ulaşana kadar bölgeden ayrılmak zorunda kaldılar. Daha sonra başka bir çift balinanın yanında kalıp suyun yükselmesini bekledi.

Sahile yakın sığ suda ağzı açık şekilde duran dev siyah bir balina.

Bunun ardından su seviyesi yükseldi ve balina kendini kurtardı. Tanıkların aktardığına göre ağzı tamamen açıktı ve ağzının içindeki balen plakaları da açıkça görülüyordu.

Queensland Çevre, Turizm, Bilim ve İnovasyon Departmanı sözcüsü, vahşi yaşam koruma görevlilerine pazar günü saat 09.00’dan kısa süre sonra sığ suda mahsur kalan bir balina hakkında ihbarda bulunulduğunu açıkladı. Uzmanlar Wathumba Creek bölgesine ulaştıktan kısa süre sonra balina kendini kurtarıp denize döndü.

K’gari Adası’nın batısında bulunan Wathumba Creek, turistler arasında popüler bölgelerden biri. Su yükseldiğinde burası, çeşitli deniz canlılarıyla dolan dev bir tuzlu su gölüne dönüşüyor.

Böylece küçük Scarlett’in hızlı müdahalesi ve annesinin yardımı, sığ suda zor durumda kalan dev balinanın hayatta kalmasına katkı sağladı. Olayın en sevindirici yanı ise deniz hayvanının yeniden özgürlüğüne kavuşmasıydı.

QueenslandAvustralyaFraser AdasıK'gari
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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