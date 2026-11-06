Rapunzel masalı gerçek oldu: Blogger evini sihirli bir kuleye dönüştürerek dikkatleri üzerine çekti (video)

·15·Dünya
Rapunzel masalı gerçek oldu: Blogger evini sihirli bir kuleye dönüştürerek dikkatleri üzerine çekti (video)

Amerikalı blogger MyCayla Twers, Cadılar Bayramı için sıra dışı ve yaratıcı bir kostüm hazırlayarak sosyal medyada büyük ilgi topladı. Disney çizgi filmindeki Rapunzel karakterini canlandırmanın yanı sıra, karakterin yaşadığı kuleyi de evinin bahçesinde inşa etti.

Bloggerın temel fikri, çocuklara şekerlemeleri Rapunzel'in uzun saçları yardımıyla ulaştırmaktı. Bunun için saç örgüsüne küçük bir sepet bağladı ve onu ışıklarla süsledi. Çocuklar şeker almak için geldiklerinde sepet yukarıdan aşağıya indirildi.

MyCayla Twers, hazırlık sürecini sosyal medya hesaplarında düzenli olarak paylaştı. Heykeltıraş olan eşi Dan Chudzinski de bu çalışmada ona yardımcı oldu. Eşi, Flynn Rider karakterini canlandırdı. Bir başka kadın ise Rapunzel'in eserdeki üvey annesi Gothel rolünü üstlendi.

Kulenin ön kısmı, inşaatlarda kullanılan strafordan yapıldı ve evin girişine yerleştirildi. Rapunzel görünümünü tamamlamak için blogger, yapay çiçeklerle süslenmiş uzun bir peruk kullandı.

Mahalle sakinlerinden biri, bahçede düzenlenen kutlamanın videosunu paylaşarak bunu "Ömür boyu unutulmayacak Cadılar Bayramı anıları" olarak tanımladı.

Ohio eyaletinin Findlay şehrinde yaşayan MyCayla Twers, sıra dışı ve karmaşık kostümler, özellikle de Disney prenseslerinin kıyafetlerini yaratmasıyla tanınıyor. YouTube kanalının 2,7 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

MyCayla TwersCadılar BayramıRapunzelDan ChudzinskiDisney
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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