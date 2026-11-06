Etiyopya'da bir boğa ile eşek arasındaki sıra dışı yakınlık bilim insanlarının dikkatini çekti

·8·Dünya
Etiyopya'da bir boğa ile eşek arasındaki sıra dışı yakınlık bilim insanlarının dikkatini çekti

Etiyopya'daki araştırmacılar, birbirlerine karşı alışılmadık bir tutum sergileyen bir boğa ve bir eşeği gözlemlediler. Bilim insanları, bu durumun hayvanlar arasındaki sosyal bağların ve davranışların beklenenden çok daha karmaşık olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Pisa Üniversitesi'nden bilim insanları Andre Beyrao da Cruz ve Martina Francesco, bir keşif gezisi sırasında Achilles adlı bir boğa ile Patroclus adlı erkek bir eşeğin sıra dışı ilişkisine tanık oldular.

İki hayvanın farklı sahiplere ait olmasına rağmen genellikle aynı otlakta birlikte otladıkları belirlendi. Araştırmacılar onları sekiz gün boyunca gözlemleyerek, boğanın eşeğin üzerine çıkmasıyla ilgili 51 vaka kaydettiler.

Ayrıca hayvanlar birbirini yalama, vücutlarını birbirine sürtme ve burunlarıyla dokunma gibi yakınlık belirtileri de gösterdiler. İlginç olan, bu tür davranışların boğanın eşeğin üzerine çıkmasından hem önce hem de sonra gözlemlenmiş olmasıdır.

Bilim insanları hayvanlara antik Yunan mitolojisindeki Achilles ve Patroclus karakterlerinin isimlerini verdiler. Aralarındaki yakın ilişki, bazı yorumlarda romantik bir bağ olarak da açıklanmaktadır.

Araştırmacılara göre, boğa ile eşek arasındaki durumu sadece cinsel davranışla açıklamak doğru olmayacaktır. Hayvanların birbirlerini sürekli aramaları ve karşılıklı yakınlık göstermeleri, aralarında özel bir sosyal bağın oluşmuş olabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte bilim insanları, hayvanların iç dünyalarını tam olarak bilmenin veya bu tür bir ilişkinin gerçek nedenini kesin olarak belirlemenin şimdilik imkansız olduğunu kaydediyorlar.

EtiyopyaPisa ÜniversitesiHayvan PsikolojisiEvrimsel BiyolojiBilim
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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