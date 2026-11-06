Mutlu kucaklaşma: Bir koala yavrusu pitonun pençesinden nasıl kurtuldu? (video)

Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir doğa koruma alanında yaşanan beklenmedik ve heyecan verici olay, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kullanıcının ilgisini çekti. Nell adındaki yerel bir kadın, köpeğiyle rutin yürüyüşünü yaparken, dev bir pitonun pençesine düşen minik bir koala yavrusunu kendi hayatını riske atarak çıplak elleriyle kurtardı.

Görgü tanıkları ve doğa korumacıları, kadının soğukkanlılığını ve cesaretini gerçek bir kahramanlık olarak nitelendiriyor.

Çaresiz anne ve 1,5 metrelik piton: Olay nasıl gerçekleşti?

Yürüyüş sırasında çevredeki kuşların panik içindeki ötüşlerini duyan kadın, beklenmedik bir manzaraya tanık oldu:

Yaşam mücadelesi: Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki piton, koala yavrusuna sıkıca sarılmış ve onu boğmaya çalışıyordu;

Anne koalanın çaresizliği: Yakınlarda duran anne koala, yavrusunu yırtıcıdan korumak için var gücüyle yılanı tırmalıyor ancak gücü yetmiyordu;

Anlık bir karar: Nell bir saniye bile tereddüt etmeden, birbirine dolanmış koala yavrusunu ve pitonu doğrudan yerden kaldırdı. Parmaklarıyla yılanın sıkma halkalarını tek tek çözerek hayvanı ölüm pençesinden kurtardı.

Doğa dengesi: Hem koala hem de yılan hayatta kaldı

Kurtarma süreci, her iki vahşi hayvana karşı da özel bir dikkatle gerçekleştirildi:

Ailenin birleşmesi: Nell, koala yavrusunun yaralanmadığından ve rahat nefes aldığından emin olduktan sonra onu ağaçta bekleyen annesinin yanına bıraktı. Bir süre sonra anne ve yavru birbirlerine sarılarak sakinleşti ve güvenli bir yüksekliğe çıktılar;

Pitona zarar verilmedi: Kadın yırtıcı yılana da ceza vermedi. Onu dikkatlice eline sararak ağaçlardan ve koalalardan oldukça uzak, daha güvenli yeşil bir alana taşıdı.

«Isırdığı için pişman değilim»: Kahraman kadının sözleri

Bu dramatik süreçte piton Nell'e saldırmamış olsa da, paniğe kapılan küçük koala kadının omzuna tutunarak korkudan onu biraz tırmaladı ve ısırdı: