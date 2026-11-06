Ronaldo'yu büyük futbola kazandıran Scolari, onun milli takımı bırakması hakkında ne dedi?

Portekiz milli takımının eski teknik direktörü ve dünya şampiyonu Luiz Felipe Scolari, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalama kararına duygusal ve sıcak bir yanıt verdi. Genç Ronaldo, 2003 yılında Brezilyalı bu ünlü teknik adamın yönetiminde Portekiz A Milli Takımı'nda ilk kez forma giymiş ve büyük uluslararası sahneye ilk adımını atmıştı.

41 yaşındaki futbol efsanesinin milli takıma vedasının ardından Scolari, öğrencisine büyük saygı duyduğunu belirterek alınan kararı tamamen desteklediğini ifade etti.

«Sen Portekiz'in asla unutmayacağı bir sporcu oldun»

Brezilyalı deneyimli teknik adam, mesajında Cristiano'nun kararının tam zamanında alındığını ve mirasının sonsuza dek yaşayacağını vurguladı:

Öğrenciye teşekkür ve tebrik: «Ronaldo, bravo! İçin rahat olsun, kesinlikle doğru bir karar verdin. Sen Portekiz'in asla unutmayacağı büyük sporculardan biri oldun. Bir dostun ve sana hayranlık duyan biri olarak, hem ben hem de takım arkadaşların için yaptığın tüm büyük işlerden dolayı seni asla unutmayacağım» dedi teknik adam.

İlk tanışma anısı: Scolari, onu milli takıma davet etme hikayesini de hatırlattı: «Mortoz (eski yardımcım) ve altyapıdan Rui, bize Ronaldo adında eşsiz bir futbolcudan bahsetmişlerdi. Cristiano ile tanışmamıza onlar vesile oldu. O gerçekten büyük bir insan ve eşsiz bir futbolcu çıktı.»

«Kariyerimde gördüğüm en güçlü profesyonel»

Scolari, Ronaldo'nun fenomenal başarılarının sadece doğuştan gelen bir yetenek değil, aynı zamanda durmak bilmeyen bir çalışmanın ürünü olduğunun altını çizdi:

Talep ve sonuç: «Cristiano, teknik direktörlük yaptığım en iyi futbolculardan biri oldu. Sadece sahada değil, normal bir insan olarak da. Ondan ne talep ettiysek kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Hedeflediği tüm başarılara ulaştı çünkü bunun için gece gündüz demeden çok çalıştı. Yeteneği her zaman ortalamanın çok üzerindeydi.»

Duygusal veda: «O, tüm teknik direktörlük kariyerim boyunca birlikte çalıştığım en iyi profesyoneldi. Böylesine güzel bir karar aldığı için sonsuz mutluyum. Seni sıkıca kucaklıyorum, Ronaldo! Tüm iyi dileklerim seninle» diyerek sözlerini noktaladı Luiz Felipe Scolari.

Böylece 2003 yılında Scolari yönetiminde başlayan; 234 maç, 146 gol ve kıta şampiyonluğu başarılarıyla dolu 23 yıllık parlak dönem resmen mükemmel bir şekilde sona erdi.