İngiltere'nin İspanya ve Hırvatistan'a karşı sansasyonel kadrosu açıklandı

İngiltere milli takımının teknik direktörü, Alman deneyimli uzman Thomas Tuchel, Uluslar Ligi grup aşamasının Kasım ayındaki belirleyici maçları için nihai kadroyu açıkladı. Bu durum takımın resmi basın servisi tarafından duyuruldu.

Kasım ayında «Üç Aslan»ı, kıtanın gerçek devleri olan İspanya ve Hırvatistan milli takımlarına karşı oynanacak çok önemli ve yoğun maçlar bekliyor.

Thomas Tuchel'in ekibi kadroya şu futbolcuları dahil etti:

Uzmanın seçtiği listede bir dizi dikkat çekici yenilik taraftarların ilgisini çekiyor:

Tek takımda iki Bellingham: Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın yanı sıra kardeşi Jobe Bellingham'ın da milli takıma çağrılması, ailevi ve tarihi bir olay olarak değerlendiriliyor;

Genç nesil ve ilk kez seçilenler: Arsenal'in genç yeteneği Lewis-Skelly ve Rio Ngumoha gibi umut verici oyuncuların kadroya alınması, Tuchel'in takımı yenileme ve hız katma niyetini gösteriyor;