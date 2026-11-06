İngiltere'nin İspanya ve Hırvatistan'a karşı sansasyonel kadrosu açıklandı
İngiltere milli takımının teknik direktörü, Alman deneyimli uzman Thomas Tuchel, Uluslar Ligi grup aşamasının Kasım ayındaki belirleyici maçları için nihai kadroyu açıkladı. Bu durum takımın resmi basın servisi tarafından duyuruldu.
Kasım ayında «Üç Aslan»ı, kıtanın gerçek devleri olan İspanya ve Hırvatistan milli takımlarına karşı oynanacak çok önemli ve yoğun maçlar bekliyor.
Tam kadro ve hat dağılımı
Thomas Tuchel'in ekibi kadroya şu futbolcuları dahil etti:
Kaleciler: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;
Defans oyuncuları: Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Jed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;
Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;
Forvetler: Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.
Kadrodaki ana odak noktaları ve sansasyonel detaylar
Uzmanın seçtiği listede bir dizi dikkat çekici yenilik taraftarların ilgisini çekiyor:
Tek takımda iki Bellingham: Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın yanı sıra kardeşi Jobe Bellingham'ın da milli takıma çağrılması, ailevi ve tarihi bir olay olarak değerlendiriliyor;
Genç nesil ve ilk kez seçilenler: Arsenal'in genç yeteneği Lewis-Skelly ve Rio Ngumoha gibi umut verici oyuncuların kadroya alınması, Tuchel'in takımı yenileme ve hız katma niyetini gösteriyor;
Kasım ayındaki süper karşılaşmalar: İngilizler bu yenilenmiş kadroyla Uluslar Ligi kapsamında Avrupa şampiyonu İspanya ve her zaman güçlü bir rekabet sunan Hırvatistan'a karşı kıta sahalarında mücadele edecek.
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