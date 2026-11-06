Rusya Milli Takımı'nın Özbekistan maçı kadrosu açıklandı

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, Kasım ayındaki uluslararası hazırlık maçları için nihai genişletilmiş kadroyu açıkladı. Rusları 12 Kasım'da Özbekistan Milli Takımı'na, 17 Kasım'da ise Venezuela'ya karşı oldukça ilgi çekici ve önemli sınavlar bekliyor.

Karpin tarafından sunulan listede toplam 28 futbolcu yer aldı. Bunlar arasında sadece RPL liderleri değil, aynı zamanda Avrupa ve Amerika'nın prestijli liglerinde forma giyen önemli lejyonerler de bulunuyor.

Tam kadro: Mevkilere göre dağılım

Rusya Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Matvey Safonov (PSG, Fransa), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Maksim Borisko (CSKA);

Defans oyuncuları: Kirill Danilov, Danil Krugovoy (her ikisi de CSKA), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (her ikisi de Lokomotiv), Andrey Langovich, Viktor Melexin (her ikisi de Rostov), Mingiyan Beveyev (Baltika), Ilya Vaxaniya (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Ahmat), Maksim Osipenko (Dinamo);

Orta saha oyuncuları: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (her ikisi de CSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (her ikisi de Spartak), Danil Glebov (Dinamo), Artem Karpukas (Zenit), Aleksey Mironov (Rostov), Aleksey Batrakov (Galatasaray, Türkiye);

Forvetler: Aleksandr Golovin (Monaco, Fransa), Aleksey Miranchuk (Atlanta United, ABD), Konstantin Tyukavin, Yaroslav Gladishev (her ikisi de Dinamo), Nikolay Komlichenko (Lokomotiv), Kirill Glebov (CSKA), Lechi Sadullayev (Ahmat).

Taşkent'teki maç öncesi ilgi odağı olan yıldızlar

Özbek taraftarlar için yaklaşan karşılaşmanın büyük ilgi uyandırması doğal:

Avrupa devlerinin temsilcileri: Fransa'nın PSG kulübü kalecisi Matvey Safonov ve Monaco'nun yıldızı Aleksandr Golovin'in Taşkent'e gelişi maçın prestijini önemli ölçüde artırıyor;

MLS ve Türkiye lejyonerleri: ABD'nin Atlanta United takımında forma giyen Aleksey Miranchuk ve Türkiye'nin Galatasaray kulübü üyesi Aleksey Batrakov da Özbekistan'a karşı sahaya çıkmaya hazır;

Hücumdaki ana güç: RPL'nin en tehlikeli golcülerinden biri olan Konstantin Tyukavin ve tecrübeli Nikolay Komlichenko, milli takımımızın defans oyuncuları için ciddi bir sınav olacak.

12 Kasım'daki Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki mücadele, her iki taraf için de büyük turnuvalar öncesi hazırlık ve güç denemesi açısından en önemli platform görevi görecek.