Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen büyükler halter dünya şampiyonasında Özbekistan spor delegasyonu bir büyük zaferi daha kutladı. Olimpiyat şampiyonu ve dünyanın en güçlü haltercilerinden biri olan Akbar Djuraev, bir başka tarihi sonuca imza attı.

-110 kg sıkletinde podyuma çıkan Özbek sporcu, koparma disiplininde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve kendine ait dünya rekorunu da geliştirdi.

198 kilogramlık rekor: Gerçekler ve rakamlar

Akbar Djuraev'in bu performansı, onun gezegendeki en güçlü atletlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı:

Rekorun yenilenmesi: Djuraev koparma disiplininde tam 198 kg ağırlığındaki halterin altına girerek kendi önceki dünya rekorunu kırdı;

Mutlak liderlik: Bu sonuçla sporcumuz küçük altın madalyayı garantiledi ve toplam ağırlıkta da şampiyonluk için önemli bir avantaj sağladı;

Beceri ve istikrar: Özbek halterinin lideri, uluslararası yarışmalarda düzenli olarak rekorlar kırarak podyumun en üst basamağında yer almaya devam ediyor.

Ningbo'daki bu tarihi zafer, Özbek halter okulunun dünya arenasındaki lider konumunu bir kez daha pekiştirdi.