Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iyi ilişkilerin uluslararası güvenliğin sağlanmasında belirleyici bir öneme sahip olduğunu açıkça kabul etti.

Daha önce Moskova'ya karşı sert ve baskıyı artırmaya yönelik söylemleriyle tanınan ittifak liderinin bu açıklaması, uluslararası siyasi gözlemciler için sürpriz oldu.

«Nükleer savaşı önleme aracı»: Rutte'nin tarihi kıyaslaması

NATO Genel Sekreteri, dünyanın iki büyük nükleer gücünün liderleri arasındaki kişisel iletişimin neden gerekli olduğunu tarihe bakarak açıkladı:

Tarihi paralellik: «Bu iki devlet başkanının — ister şimdiki Trump ve Putin olsun, ister 1970'lerdeki Brejnev ve Nixon gibi olsun — iyi ilişkileri sürdürmeye çabalaması çok önemlidir. Bu, uluslararası istikrarın bir faktörüdür», dedi Rutte;

Hızlı iletişim ihtiyacı: İttifak lideri, küresel alanda nükleer çatışmaya yol açabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma durumunda, iki başkanın derhal doğrudan iletişime geçip durumu görüşme imkanına sahip olması gerektiğini vurguladı;

Nükleer cephanelik sorumluluğu: Rutte, Rusya ve ABD'nin dünyadaki en büyük nükleer stoklara sahip ülkeler olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İttifak söylemindeki çelişki ve ilişkilerin yumuşaması

Mark Rutte'nin bu pozisyonu, NATO'nun resmi politikası bağlamında özel bir dikkati hak ediyor: