ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)

·2·Dünya
ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)

Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi, ülkenin kuruluşunun 250. yıl dönümü vesilesiyle sıra dışı şekillere sahip altın sikkeler ve bir gümüş madalya tanıtıyor.

16 Temmuz'da piyasaya sürülecek koleksiyon, Özgürlük Çanı (Liberty Bell) şeklinde tasarlandı. Her bir ürün sadece 2026 adet basılacak.

Sikke, Özgürlük Çanı şeklinde tasarlandı

Koleksiyonda bir onsluk ve yarım onsluk (15,55 gram) altın sikkelerin yanı sıra bir onsluk gümüş madalya yer alıyor.

Her bir ürünün baskı adedi 2026 adettir. Bu rakam, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünün kutlanacağı yılı temsil etmektedir.

ABD tarihindeki sıra dışı sikke

Darphane verilerine göre, bir onsluk "Özgürlük Çanı" sikkesi, ABD'nin yakın tarihindeki yuvarlak olmayan ilk altın sikke olma özelliğini taşıyor.

"Özgürlük Çanı, uzun zamandır birçok Amerikalı için özgürlüğün sembolü olmuştur," denildi resmi açıklamada.

Sikke, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği için verilen devrimci mücadeleye adanmıştır.

Ön yüzünde çatlak çan tasvir edilmiştir

Sikkenin ön yüzünde, meşhur çatlak Özgürlük Çanı yer almaktadır.

Üzerinde şu yazılar da bulunmaktadır:

  • "LIBERTY" — "Özgürlük";

  • "1776 ~ 2026" tarihleri;

  • "IN GOD WE TRUST" — "Tanrı'ya güveniriz".

ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)

Arka yüzünde Bağımsızlık Salonu yer alıyor

Sikkenin arka yüzünde, Özgürlük Çanı'nın tarihi mekanı olan Independence Hall (Bağımsızlık Salonu) tasvir edilmiştir.

Bina, havai fişek gösterisi fonunda resmedilmiş olup kompozisyon, ABD bağımsızlığının 250 yıllık tarihini yansıtmaktadır.

Sınırlı sayıda üretilmesi ve sıra dışı şekli nedeniyle yeni sikkelerin koleksiyonerler arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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