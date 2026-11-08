Balık tutmaya çıkan adam tesadüfen özel işaretli balığı yakalayıp 1 milyon dolar kazandı!

Avustralya'nın Darwin şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Mite Moris, özel işaretli bir balığı yakalayarak 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Balık tutmayı seven adam, sıradan bir hobi sırasında beklenmedik bir şansla karşılaştı. Kardeşiyle sohbet ettiği sırada özel işaretli balığı yakalayan Moris, 1 milyon dolarlık ödülü kazandı.

Edinilen bilgiye göre adam, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda barramundi türü bir balık yakaladı. Onu diğer balıklardan ayıran özellik, vücudundaki kırmızı renkli özel işaretti. İşte bu işaret, balığın büyük para ödüllü yarışmaya ait olduğunu gösteriyordu.

Söz konusu olan "Million Dollar Fish" adlı yarışmadır. Yarışma organizatörleri, önceden belirlenmiş balıkları su kaynaklarına bırakıyor. Bu balıklardan birini yakalayan balıkçı, yarışma kuralları gereği 1 milyon dolar kazanma şansına sahip oluyor.

Adamın sıradan balık tutma süreci böylece beklenmedik bir olaya dönüştü. Sadece balık tutma niyetiyle yola çıkmış olsa da, şans ona büyük bir para ödülü getirdi.