MMA efsaneleri mindere mi dönüyor? Emelyanenko, Khabib ile olası maçın yerini açıkladı

·70·Spor
MMA efsaneleri mindere mi dönüyor? Emelyanenko, Khabib ile olası maçın yerini açıkladı

Taşkent'te düzenlenen 50. yıl dönümü Sambo Dünya Şampiyonası'na UFC şampiyonu Islam Makhachev ile birlikte onur konuğu ve uluslararası elçi olarak katılan dövüş sporları efsanesi Fedor Emelyanenko dövüş dünyasını sarsacak bir açıklamada bulundu.

Rus eski ağır sıklet yıldızı, vatandaşı ve yenilmez eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile sambo kuralları çerçevesinde bir gösteri maçı yapmaya tamamen hazır olduğunu belirtti.

«Ben hazırım, sıra Khabib'de»: TASS haberi ve önemli detaylar

Rusya'nın saygın TASS haber ajansına röportaj veren Fedor Emelyanenko, iki büyük sporcu arasındaki karşılaşmanın gerçeğe dönüşebileceğini doğruladı:

  • Fedor'un şartı ve onayı: «Eğer Khabib gösteri maçına karşı değilse, bu rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Şahsen ben onayımı verdim», dedi efsanevi dövüşçü;

  • Nerede ve ne zaman yapılacak?: Emelyanenko, bu tarihi karşılaşma için özel bir platform gerektiğini vurguladı: «Nerede? Bunun için bir alan hazırlamak lazım, henüz tam bilmiyorum. Belki bir sonraki Sambo Dünya Şampiyonası kapsamında olur? Şimdilik bir sonraki dünya şampiyonasının nerede yapılacağı belli değil, bu konu henüz netleşme aşamasında».

İki efsanenin spora vedası

Her iki dövüşçü de şu anda resmi profesyonel kariyerlerini noktalamış olsa da, minderdeki karşılaşmaları küresel spor dünyası için yılın olayı olmaya aday:

  • Khabib'in yenilgisiz kariyeri: 29-0'lık rekoruyla tarihe geçen Khabib Nurmagomedov, Ekim 2020'de Justin Gaethje'yi pes ettirdikten sonra spor kariyerini resmen noktalamıştı;

  • Emelyanenko'nun son maçı: Fedor Emelyanenko ise Şubat 2023'te Bellator ağır sıklet şampiyonluk kemeri için Ryan Bader ile yaptığı maçın ardından eldivenlerini asmıştı.

Eğer Nurmagomedov tarafından da bu teklif olumlu karşılanırsa, sambo sporu tarihindeki en ses getiren ve en geniş kitlelere ulaşan gösteri maçına tanıklık edebiliriz.

Fedor EmelyanenkoKhabib NurmagomedovSambo Dünya ŞampiyonasıIslam MakhachevMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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