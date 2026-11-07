“Eğer Serie A'dan bir teklif gelirse...”: Fabio Cannavaro'nun ses getiren röportajının detayları
Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro geleceği, kulüp futboluna olan özlemi ve İtalya ligine dönme ihtimali hakkında ilk kez açık bir beyanatta bulundu.
İtalyan uzman, ünlü Sky Sport kanalının prestijli «Sky Calcio Unplugged» programına konuk oldu ve kulüp düzeyindeki günlük süreçler ile milli takımdaki görev arasındaki temel farklara değindi.
«Kulüpteki günlük çalışma bana keyif veriyor»: Cannavaro neler açıkladı?
Teknik direktör, yayın sırasında futbolcularla sürekli ve düzenli iletişimde olmayı özlediğini gizlemedi:
Günlük antrenmanların değeri: Cannavaro'nun ifadelerine göre, kulüp sisteminde her gün sahada futbolcularla çalışmak, taktiksel idmanlar yapmak ve düzenli maçlara hazırlanmak ona özel bir mesleki tatmin sağlıyor;
Serie A'ya dönme ihtimali: Sunucuların «Eğer İtalya Serie A kulüplerinden biri size resmi bir teklifle gelirse ne yaparsınız?» sorusuna uzman, durumu UFA (Özbekistan Futbol Federasyonu) ile birlikte değerlendireceğini vurguladı;
UFA ile istişare: Cannavaro, böyle bir çağrı gelmesi durumunda tek taraflı bir karar almayacağını, teklifi öncelikle Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) yönetimiyle profesyonel düzeyde görüşeceğini belirtti.
Mevcut sözleşme ve istifa söylentileri
İtalyan basınında yankılanan bu fikirlerin ardından, teknik direktörün Özbekistan'daki statüsüne ilişkin önemli noktalar tekrar gündeme geldi:
2027'ye kadar sözleşme: Belirtmek gerekir ki, Fabio Cannavaro'nun Özbekistan Futbol Federasyonu ile imzaladığı mevcut resmi iş sözleşmesi 2027 yılının Ekim ayına kadar geçerlidir;
İstifa haberleri yalanlandı: Daha önce Asya Kupası tarihlerinin değiştirilmesinin ardından İtalyan teknik direktörün Özbekistan milli takımından ayrılabileceğine dair çeşitli söylentiler çıkmıştı. Ancak UFA basın servisi kısa süre sonra resmi bir yalanlama yayınlayarak Cannavaro'nun görevinde kalacağını kesin bir dille vurguladı;
Mevcut durum: Sky Sport yayınındaki yeni röportajında da görevinden ayrılmasına dair keskin bir karar açıklamadı, sadece olası teklifler gelmesi durumunda diyaloğa açık olduğunu belirtti.
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