78 yaşındaki adam New York Maratonu'nu 43. kez tamamlayarak herkesi hayrete düşürdü

ABD'de düzenlenen New York Maratonu'nda 78 yaşındaki James Thomas'ın katılımı birçok kişinin dikkatini çekti. 42,2 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 14 saatte tamamlayarak yarışma tarihindeki 43. maratonunu başarıyla bitirdi.

İlginç olan ise, Thomas'ın bu yılki yarışmada bitiş çizgisine ulaşan son katılımcı olmasıydı. 1 Kasım sabahı yola çıkan Thomas, akşam saat 23:20 civarında New York'un Central Park'ındaki bitiş çizgisini geçti.

Onu bekleyen hayranlar ve organizatörler yaşlı adamı alkışlarla karşıladı. Yaklaşık 14 saat süren koşunun ardından diğer katılımcılar gibi ona da onur madalyası takdim edildi.

Edinilen bilgiye göre James Thomas, New York Maratonu'na ilk kez 1980 yılında katıldı. O günden bu yana bu yarışmada 43 kez bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. 2026 maratonunun ise onun son katılımı olması bekleniyor.

Thomas, insanın arzusu ile fiziksel yeteneklerinin birbiriyle uyumlu olmasının önemli olduğunu söylüyor. Ona göre zihin devam etmek isteyebilir ancak bunun için bedenin de güç bulması gerekir.

78 yaşındaki adamın yarım asra yakın bir süredir maratona olan ilgisini koruması ve bir sonraki yarışı da sonuna kadar tamamlaması birçok kişi için örnek oldu.