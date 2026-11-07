Başakşehir, İzmir'de geri dönüş yaparak önemli bir deplasman galibiyeti aldı

Türkiye Süper Ligi'nin 11. haftasında İstanbul temsilcisi Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye konuk olduğu zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Özbek futbolseverlerin yakından takip ettiği bu karşılaşmada, milli takım kaptanı Eldor Shomurodov İstanbul ekibinin ilk 11'inde sahaya çıkarken, bir diğer yetenekli orta saha oyuncumuz Abbosbek Fayzullayev ise bu maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Hızlı yanıt ve Visca'nın belirleyici golü: Maç nasıl geçti?

İzmir'deki karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu:

Göztepe'nin erken golü: Maçın 18. dakikasında ev sahibi ekip Juan'ın golüyle öne geçti ve İstanbul temsilcisini geriye düşürdü — 1:0;

Zelke ile denge: Başakşehir, rakibinin bu golüne çok hızlı yanıt verdi. Sadece 4 dakika sonra, 22. dakikada Alman tecrübeli forvet Davie Selke skoru eşitledi — 1:1;

83. dakikada gelen galibiyet golü: İkinci yarıda oyuna dahil olan takım kaptanı Edin Visca, 83. dakikada yeteneğini konuşturarak İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti — 1:2.

Shomurodov 86 dakika sahada, Fayzullayev yedek kulübesinde

Özbekistan milli takımı oyuncularının bu maçtaki performansları şu şekildeydi:

Shomurodov'un güven veren oyunu: Hücum hattında aktif bir rol üstlenen Eldor Shomurodov, rakip savunmaya ciddi baskı kurdu ve teknik direktör kararıyla 86. dakikada yerini savunma oyuncusu Opoku'ya bıraktı;

Fayzullayev'e dinlenme: Takımın hücumcu orta sahası Abbosbek Fayzullayev kadroda yer almasına rağmen bu maçta süre almadı ve yedek kulübesinde kaldı.

Puan durumu: Başakşehir yükselişini sürdürüyor

İzmir'deki bu kritik galibiyet, İstanbul ekibinin ligdeki konumunu önemli ölçüde iyileştirdi: