Kırgızistan'da dünyanın en uzun 732 metrelik cam köprüsü inşa edilecek

·63·Dünya
Kırgızistan'da dünyanın en uzun 732 metrelik cam köprüsü inşa edilecek

Kırgızistan'da turistleri hayran bırakması beklenen büyük bir proje hayata geçiriliyor. Ülkedeki Ala-Arça Milli Parkı'nda 732 metre uzunluğunda asma bir cam köprü inşa edilmesi planlanıyor. Bu yapı, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir.

Milli park yönetiminden alınan bilgiye göre, projenin ilk taslakları Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından sunuldu. Ayrıca inşaat çalışmalarını yürütmekten sorumlu Avrupalı şirket temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Plana göre inşaat çalışmaları bu yılın kasım ayında başlayacak. Projenin tamamen tamamlanması ve köprünün turistlere açılması 2027 yılının sonuna hedefleniyor.

Yeni yapının büyük bir turizm kompleksinin önemli bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Köprünün yakınında Tepşi platosundan Teke-Too dağına ve yerel şelaleye uzanan bir ekolojik turizm yolu da oluşturulacak.

Belirtmek gerekir ki, Ala-Arça Milli Parkı'nda turizm altyapısını geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Burada bir teleferik hattı hizmete açıldı ve dinlenme tesisleri inşa edildi. Ayrıca beş yıldızlı bir otelin yapım çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Ala-Arça Devlet Tabiat Parkı, Bişkek şehrinin 30-40 kilometre güneyinde, Kırgız Sıradağları'nın kuzey yamacında yer almaktadır. 1976 yılında kurulan bu mekan, yüksek dağları, eşsiz manzaraları ve doğal güzelliği ile turistleri ve dağcıları kendine çekmektedir.

732 metrelik cam köprü tamamlandığında, Kırgızistan'ın en dikkat çekici turistik yerlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Ala-ArçaKırgızistanCam KöprüTurizmRekor
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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