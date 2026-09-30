Balığın içinden telefon çıktı: Çin'deki sıra dışı bulgu şaşkına çevirdi

·7·Dünya
Balığın içinden telefon çıktı: Çin'deki sıra dışı bulgu şaşkına çevirdi

Çin'de büyük bir nehir balığını temizleyen insanlar beklenmedik bir bulguyla karşılaştı. Balığın içinden cep telefonu çıktı. Cihazın balığın vücuduna nasıl girdiği ise henüz bilinmiyor.

Balığı temizleme sürecinde içinden telefon çıktığını gösteren video sosyal medyada yayıldı. Bu sıra dışı durumu görenler doğal olarak bir soruya cevap arıyor: Balık telefonu nasıl yuttu?

Telefonun suda ne kadar süre kaldığı ve balığın onu nasıl yuttuğu bilinmiyor. Balığın içinden genellikle beklenmeyen bir nesne olan telefonun çıkması olayı daha da ilginç kıldı. Videoyu izleyen kullanıcılar, balığın telefonu nasıl yuttuğuna dair çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Ancak olayın tüm detayları resmen doğrulanana kadar, telefonun balığın içine tam olarak nasıl girdiği konusunda kesin bir sonuca varmak zor.

ÇinBalıkCep TelefonuTemizleme Süreciİlginç Olay
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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