Ilia Topuria kariyerindeki en zorlu dövüşün detaylarını açıkladı
Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu Ilia Topuria Amerikalı nakavtçı Justin Gaethje ile yaptığı şiddetli karşılaşmada aldığı ağır yaraları ilk kez detaylı bir şekilde açıkladı.
Bu yıl 15 Haziran'da düzenlenen sansasyonel UFC White House — Freedom 250 turnuvasının ana maçında, Gaethje'nin teknik nakavtla kazandığı zaferle sonuçlanan müsabaka, Gürcü-İspanyol dövüşçü için gerçek bir sınav olmuştu.
«Acıdan nefes alamıyordum»: Oktagondaki dehşet verici durum
X sosyal ağındaki Parry Punch hesabına verdiği röportajda eski şampiyon, o geceki fiziksel durumunu korkutucu detaylarla hatırladı:
Çok sayıda kırık: «Dört kemiğim; özellikle iki orbital (göz çukuru) kemiğim, burnum ve ayağım kırılmıştı» dedi sporcu;
Görme yetisinin kaybı: Topuria, maçın sonunda çevresini neredeyse hiç göremediğini belirtti: «Bu halde ABD Başkanı'nın, binlerce insanın ve milyonlarca izleyicinin karşısında durdum. Gözlerim neredeyse görmüyordu ve şiddetli acıdan nefes almakta bile zorlanıyordum»;
Felsefi sonuç: Buna rağmen dövüşçü, bunu bir hayat dersi olarak kabul ettiğini söyledi: «Garip bir deneyimdi ama aynı zamanda bunu yaşadığım için mutluyum. Çünkü hayat sizi ne kadar zorlarsa zorlasın veya ne kadar acımasız davranırsa davransın, yine de devam ettiğini anladım».
«Hikayemiz henüz bitmedi»: Topuria rövanş sinyali verdi
Mağlubiyete rağmen eski şampiyon, rakibiyle olan rekabete henüz son noktanın konulmadığını kesin bir dille vurguluyor:
Rakip kabul edildi ama durmak yok: «Justin o gece harika bir iş çıkardı ve gerçekten benden daha iyiydi. Ancak ortak hikayemiz henüz bitmedi. Önümüzde yeni bölümlerin olduğu kesin» diyerek Topuria'nın sözlerini aktarıyor Home of Fight;
Büyük para ve ikinci maç: Topuria'ya göre Gaethje de finansal açıdan bu dövüşü reddedemez: «Hayatındaki en büyük kazancı tam da bana karşı yaptığı dövüşte elde etti. Bir kez daha böyle büyük bir ücret almadan sporu bırakacağını sanmıyorum».
İki nakavt ustası arasındaki olası ikinci karşılaşma, dövüş dünyasında şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.
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