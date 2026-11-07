Ilia Topuria kariyerindeki en zorlu dövüşün detaylarını açıkladı

Felsefi sonuç: Buna rağmen dövüşçü, bunu bir hayat dersi olarak kabul ettiğini söyledi: «Garip bir deneyimdi ama aynı zamanda bunu yaşadığım için mutluyum. Çünkü hayat sizi ne kadar zorlarsa zorlasın veya ne kadar acımasız davranırsa davransın, yine de devam ettiğini anladım».