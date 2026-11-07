Arsenal zorlu galibiyetle liderliğini pekiştirdi, Newcastle puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında puan durumunun zirvesinde yer alan Londra ekibi Arsenal, sahasında Hull City'yi konuk etti ve 1-0'lık skorla kritik bir galibiyet aldı.

Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça zorlu ve gergin geçse de, Londra ekibinin kaptanının bireysel yeteneği takıma üç puanı getirdi.

Emirates'teki baskı ve Martin Ødegaard'ın belirleyici golü

Londra'da oynanan mücadele beklendiği gibi 'Topçular'ın mutlak baskısı altında geçti:

Hull City'nin dirençli savunması: Puan durumunun 13. sırasında yer alan konuk ekip, 70 dakikadan fazla süre boyunca ev sahibinin aralıksız ataklarına direndi ve savunmada hata yapmadı;

73. dakikadaki kurtuluş: Nihayet, mücadelenin 73. dakikasında Arsenal kaptanı Martin Ødegaard rakip savunmadaki boşluğu bularak yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi — 1-0;

Zirvede tek başına: Bu kritik galibiyetin ardından Arsenal puanını 27'ye yükselterek ligdeki liderliğini daha da sağlamlaştırdı (Hull City 11 puanla 13. sırada kaldı).

Londra'nın bir diğer noktasında: Fulham ve Newcastle arasında nefes kesen beraberlik

Haftanın bir diğer karşılaşmasında Fulham ve Newcastle takımları puanları paylaştı: