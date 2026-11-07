Arsenal zorlu galibiyetle liderliğini pekiştirdi, Newcastle puan kaybetti
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında puan durumunun zirvesinde yer alan Londra ekibi Arsenal, sahasında Hull City'yi konuk etti ve 1-0'lık skorla kritik bir galibiyet aldı.
Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça zorlu ve gergin geçse de, Londra ekibinin kaptanının bireysel yeteneği takıma üç puanı getirdi.
Emirates'teki baskı ve Martin Ødegaard'ın belirleyici golü
Londra'da oynanan mücadele beklendiği gibi 'Topçular'ın mutlak baskısı altında geçti:
Hull City'nin dirençli savunması: Puan durumunun 13. sırasında yer alan konuk ekip, 70 dakikadan fazla süre boyunca ev sahibinin aralıksız ataklarına direndi ve savunmada hata yapmadı;
73. dakikadaki kurtuluş: Nihayet, mücadelenin 73. dakikasında Arsenal kaptanı Martin Ødegaard rakip savunmadaki boşluğu bularak yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi — 1-0;
Zirvede tek başına: Bu kritik galibiyetin ardından Arsenal puanını 27'ye yükselterek ligdeki liderliğini daha da sağlamlaştırdı (Hull City 11 puanla 13. sırada kaldı).
Londra'nın bir diğer noktasında: Fulham ve Newcastle arasında nefes kesen beraberlik
Haftanın bir diğer karşılaşmasında Fulham ve Newcastle takımları puanları paylaştı:
Son dakikalarda gelen goller: Maçın önemli anları bitiş düdüğüne yakın yaşandı. 80. dakikada Jacob Murphy konuk ekibi öne geçirse de, üç dakika sonra 83. dakikada oyuna sonradan giren Rodrigo Muniz skoru eşitledi — 1-1;
Puan durumu: Bu çekişmeli beraberliğin ardından Newcastle 12 puanla 11. sırada, Fulham ise 10 puanla 15. sırada yer alıyor.
Yorumlar 0
…