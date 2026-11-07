Pasifik Okyanusu'nda 100 gün kayıp olan 5 kişi sağ bulundu

·58·Dünya
Pasifik Okyanusu'nda 100 gün kayıp olan 5 kişi sağ bulundu

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 100 gün boyunca sürüklenen beş kişi, Kiribati adalarından birinde sağ olarak bulundu. En şaşırtıcı olanı ise, denizde binlerce kilometre yol kat ederek evlerinden 5.400 kilometre uzaktaki bir adaya ulaşmış olmalarıdır.

Olayın 30 Temmuz 2026 tarihinde başladığı öğrenildi. Mikronezya'nın Chuuk eyaletinde yaşayan dokuz kişilik bir aile, Murilo ve Ruo adaları arasında yaklaşık bir saat süren rutin bir tekne yolculuğuna çıktı. Ancak yolda çıkan şiddetli fırtına teknelerini açık okyanusa sürükledi. Sonuç olarak tekne yakıtsız kaldı ve akıntı boyunca uzun bir mesafe sürüklendi.

Tekne varış noktasına ulaşamayınca ABD Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 10 gün boyunca 85 bin kilometrekareden fazla okyanus alanı taranmasına rağmen kendilerinden haber alınamadı. Daha sonra arama çalışmaları durduruldu.

Yaklaşık üç ay sonra, 1 Kasım'da Kiribati'deki Fanning Adası sakinleri denizde sürüklenen bir tekne gördü. İçinde üç yetişkin erkek ve iki genç bulunuyordu. Yerel halk onları kurtararak tıbbi yardım sağladı. Dokuz kişilik gruptan sadece beş kişinin hayatta kaldığı, dört kişinin ise yolculuk sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kurtarılanların durumu oldukça ağırdı: şiddetli dehidrasyon ve gıda eksikliği çekiyorlardı. Doktorlar ilk müdahaleyi yaparak damar yoluyla sıvı takviyesi yaptı. Şu anda durumlarının iyileşmekte olduğu belirtiliyor.

Mikronezya'nın Chuuk eyaleti valisi Aleksandr Narrunn, hayatta kalanları vatanlarına geri getirmek için Kiribati hükümeti ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Kaynaklara göre, hayatta kalanlar yaklaşık üç ay boyunca açık okyanusta mahsur kaldı. Bu kadar zorlu koşullarda nasıl hayatta kaldıkları ise olayın en şaşırtıcı yönlerinden biri olmaya devam ediyor.

MikronezyaKiribatiPasifik OkyanusuABD Sahil GüvenlikHayatta Kalma
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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