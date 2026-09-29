Takdirname yetersiz kalıyor: Çin'deki okullarda başarılı öğrencilere et veriliyor

Çin'deki bazı okullarda öğrencileri ders çalışmaya teşvik etmek için alışılmadık bir yöntem uygulanıyor. Derslerde yüksek başarı gösteren ve not ortalaması mükemmel olan öğrenciler sadece takdirname veya diploma ile ödüllendirilmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara birkaç kilogram et de veriliyor.

Edinilen bilgilere göre, ödül olarak her öğrenciye 3-5 kilogram et takdim ediliyor. Bu girişim, çocukların emeklerini ödüllendirmek ve onları eğitimde daha yüksek başarılara ulaşmaya teşvik etmek amacıyla başlatıldı.

Genellikle öğrencileri teşvik etmek için diploma, onur belgesi veya hediyeler kullanılır. Çin'deki bu yaklaşım ise sıra dışılığıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Birçok kişi bu yöntemi olumlu karşılayarak, emeği somut bir hediye ile ödüllendirmenin öğrenciler için daha ilgi çekici bir motivasyon kaynağı olabileceğini belirtti.