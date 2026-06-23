Kırgızistan, Kazakistan'a Arazi Takası Teklifinde Bulundu

·74·Dünya
Kırgızistan, Kazakistan'a Arazi Takası Teklifinde Bulundu

Kırgızistan hükümeti, Kazakistan tarafına eşit değere sahip arazi parçalarının karşılıklı olarak değiştirilmesi teklifini sundu. Bu bilgi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın basın sözcüsü Askat Alagözov'a dayanılarak 24.kg yayını tarafından paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, bu proje Çuy bölgesinin Tokmok bölgesinde yer alan 800 metrelik bir yol kesimiyle ilgilidir. Basın sözcüsü, bu girişimin hayata geçirilmesi durumunda yeni bir karayolunun inşa edilme imkanının doğacağını belirtti. Plana göre, bu yol Almatinskaya Caddesi'nden Kemin şehrine kadar uzanan, toplam uzunluğu yaklaşık 150 kilometre olan ücretli bir otoyol olacaktır.

Askat Alagözov'a göre, bu tür meselelerin siyasi tartışma ve çeşitli spekülasyonların konusu haline getirilmesi doğru değildir. Bu tür kararların altyapının geliştirilmesine ve ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesine hizmet edeceğini vurguladı.

Belirtmek gerekir ki, söz konusu olan Bişkek—Norin—Torugart karayolunun Çuy nehri boyunca uzanan kısmıdır. Bilindiği üzere, Çuy vadisinin bazı bölgelerinde bu nehir, Kırgızistan ve Kazakistan arasındaki devlet sınırını belirlemektedir.

Aynı zamanda, Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki devlet sınırının demarkasyonu çalışmaları kapsamında da önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle, Çongara ve Toştepa köylerinin Kırgızistan topraklarına katıldığı bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı basın sözcüsü Askat Alagözov, daha önce Özbekistan'ın Fergana vilayeti sınırları içinde yer alan bu köylerde yaklaşık 2,5 bin etnik Kırgız'ın yaşadığını belirtti. Artık bu nüfus Kırgızistan vatandaşlığını alma imkanına sahip olacak.

Bilgilere göre, bu anlaşma kapsamında Kırgızistan tarafı, Özbekistan'a sınır bölgesinde yer alan ve alan bakımından eşit olan arazi parçalarını devretti. Ayrıca, iki ülke Say ve Tayan köyleri arasında yeni bir karayolu inşa etmek amacıyla toplam alanı 236 hektar olan eşit değerli arazi alanlarını karşılıklı olarak takas etti.

KırgızistanKazakistanÖzbekistanBişkekÇuy
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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