76 kilodan fazla kilo veren kadın hayatındaki değişimleri anlattı

İngiliz 28 yaşındaki içerik üreticisi Kristi, kilosunu 12 taştan fazla, yani yaklaşık 76 kilogram azaltmasının ardından hayatında büyük değişiklikler olduğunu söyledi. Eskiden kendisini görmezden gelen bazı erkeklerin artık onu buluşmaya davet etmeye başladığını ve yabancıların tutumunun da değiştiğini belirtti.

Kristi, en yüksek kilosuna ulaştığında 28 taş 8 pound ağırlığındaydı ve 26 beden kıyafet giyiyordu. Gece vardiyasında çalıştığı dönemlerde büyük porsiyonlu hazır yemekler sipariş ediyor, otobüs durağına kadar olan 10 dakikalık yolu bile yürümekten kaçınıyordu. Uçakta ise emniyet kemeri için uzatma aparatına ihtiyaç duyuyordu.

Doktorların, eski yaşam tarzını sürdürürse 40 yaşına kadar yaşayamayabileceğini söylemesinin ardından Kristi hayatını değiştirmeye karar verdi. Başlangıçta doğal yöntemlerle yaklaşık 10 taş verdi, süreç yavaşlayınca ise kilo verme iğnelerinden yararlandı.

Şu anda yaklaşık 15 taş 13 pound ağırlığında olduğunu ve 16/18 beden kıyafet giydiğini belirtti.

“İnsanların bana artık çok daha saygılı ve nazik davrandığını hissediyorum. Eskisi gibi beni görmezden gelmiyorlar. Bunu çok net fark ettim” dedi Kristi.

Özellikle flört sürecindeki değişimi fark etti. Eskiden tanıdığı bazı erkekler, dış görünüşündeki değişimden sonra onunla ilişki kurmaya ilgi göstermeye başladı.

Kristi çocukluğundan beri kilo sorunlarıyla mücadele ediyordu. 9 yaşında, aşırı kilolu çocuklar için düzenlenen Weight Watchers programlarına katıldı. Daha sonra Slimming World, keto, çorba ve greyfurt diyetlerini de denedi.

Polikistik Over Sendromu (PCOS) olan Kristi'ye yakın zamanda DEHB (ADHD) teşhisi de konuldu. Kristi, bu durumun eski yeme alışkanlıklarını daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

En yüksek kilosundayken yemeği genellikle can sıkıntısından veya kendini teselli etmek için tüketiyordu. Beslenmesinde pizza, Çin yemekleri, çikolata, cips, tatlılar, büyük porsiyon kebap ve patates kızartması gibi ürünler ağırlıktaydı.

Kilosu günlük hayatını da etkiliyordu. Merdivenlerden kaçınıyor, uzun mesafeler yürümeyi sevmiyor, eğlence parklarında bazı oyuncaklara güvenlik ekipmanı uymadığı için binemiyordu. Uçakta ise kemer uzatma aparatı kullanıyordu.

Kontrollerde karaciğerinde yağlanma tespit edildi. Kristi'ye mide küçültme ameliyatı önerildi ve hazırlık olarak terapi gördü, ancak ameliyattan vazgeçip bir kez daha kendi başına denemeye karar verdi.

Keto diyetiyle başlangıçta yaklaşık iki taş verdi, ardından daha sağlıklı ve dengeli bir beslenmeye geçti. Daha fazla yürüdü, ailesiyle evde sağlıklı yemekler hazırladı ve Toronto'ya taşındıktan sonra günlük aktivitesi daha da arttı.

Daha sonra kilo verme iğneleri kullanması bazı takipçilerinin eleştirisine neden oldu. Kristi ise 10 taşı kendi başına verdiğini ve kilo verme süreci durakladığında ek desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sosyal medyada hala olumsuz yorumlarla karşılaştığını ancak destekleyici mesajların çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Kristi, dış görünüşündeki değişimi kabullenmenin de kolay olmadığını söyledi. Bazen hala eski bedenindeki kıyafetleri seçiyor ve üzerlerine olmadıklarını sonradan fark ediyor.

Şu anda Bournemouth'ta yaşayan Kristi mümkün olduğunca yürüyor, yüzüyor ve dengeli beslenmeye çalışıyor. Bununla birlikte, sevdiği yemekleri de tamamen kısıtlamıyor.

2021 yılından beri değişim sürecini sosyal medyada paylaşıyor. Kristi için en büyük sonuç kilo vermek değil, hayatını kökten değiştirebilmiş olmasıdır.

“Ailemden uzaktayken kendi başıma 10 taş verdim. Hayatımı tamamen değiştirmem gerekti. Bunu başardığım için gurur duyuyorum” dedi.