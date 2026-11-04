Hindistan'da kadınlara özel spor salonu açıldı: Başörtüsü ve çarşafla rahatça egzersiz yapılabiliyor

·61·Dünya
Hindistan'da kadınlara özel spor salonu açıldı: Başörtüsü ve çarşafla rahatça egzersiz yapılabiliyor

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Coimbatore şehrinde Shabana adında bir kadın, sadece kadınların spor yapabileceği bir spor salonu açtı. Burada Müslüman kadınlar, başörtüsü ve çarşaf gibi günlük kıyafetleriyle rahatça egzersiz yapabiliyor.

BBC'nin haberine göre, Shabana'yı bu kararı almaya iten şey, kendi sağlık sorunları ve kadınlara özel bir spor salonu bulamaması oldu. Bir dönem ağırlığının 140 kilogramı aştığını belirten Shabana, zayıflamak amacıyla bölgesindeki spor salonlarını aradığında sadece kadınlara ayrılmış bir yer bulamadığını ifade etti.

Bunun üzerine önce karma bir spor salonunda çalışmaya başladı, ardından antrenörlük yapmaya yöneldi. Birkaç yıl deneyim kazandıktan sonra kendi spor salonunu açmaya karar verdi.

Shabana'nın kurduğu merkez tüm kadınlara açık. Ancak Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir mahallede yer alması nedeniyle özellikle Müslüman kadınlar arasında popüler hale geldi. Spor salonunda sadece kadınlar çalışıyor ve antrenmanlar gün boyunca organize ediliyor.

Burada kadınlar sadece fiziksel egzersiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı beslenme konusunda da tavsiyeler alıyor. Spor salonunda pahalı makinelerden ziyade, basit ekipmanlara ve yer egzersizlerine odaklanılıyor.

Shabana, faaliyetlerini başlatırken çeşitli engellerle karşılaştığını da gizlemiyor. Buna rağmen eşinin ve ailesinin desteğiyle hedefine ulaştı. Bugün antrenörlüğün yanı sıra halter müsabakalarına da katılıyor.

Spor salonuna giden kadınlardan biri, üç kez sezaryen ameliyatı geçirdikten sonra antrenmanlara başladığını ve 13 kilogram verdiğini söyledi. Bu mekanın sadece sağlıklı olmak için değil, aynı zamanda diğer kadınlarla sosyalleşmek ve günlük stresten kurtulmak için de bir fırsat sunduğunu belirtti.

CoimbatoreTamil NaduShabanaKadın SporuSağlıklı Yaşam
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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