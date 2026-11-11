İranlı esnafın Binyamin Netanyahu'ya benzerliği nedeniyle dükkanının boykot edildiği iddia ediliyor

İran'ın başkenti Tahran'da faaliyet gösteren bir esnaf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan fiziksel benzerliği nedeniyle internet kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sosyal medyada yayılan haberlere göre, bazı müşteriler esnafın İsrail Başbakanı'na benzemesinden rahatsız olarak dükkanından alışveriş yapmayı bıraktı. Bunun esnafa maddi zarar verdiği yönünde bilgiler dolaşıyor.

Ancak Jewish Breaking News, müşterilerin boykot düzenlediği veya esnafın maddi zarar gördüğü yönündeki haberleri bağımsız olarak doğrulamadı.

Daha önce bazı İranlı internet kullanıcılarının esnafa destek çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Böylece, Netanyahu'ya olan benzerliği sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı.