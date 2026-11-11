Mauricio Pochettino Manchester United'ın başına geçiyor: Anlaşmanın detayları belli oldu

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Mauricio Pochettino Manchester United'ın başına geçiyor: Anlaşmanın detayları belli oldu

Premier Lig'de zor bir dönemden geçen Manchester Unitedkulübü, yeni teknik direktör konusunda ciddi bir adım attı. Michael Carrick'in görevden alınması durumunda takımın başına kimin geçeceği beklendiği gibi netleşiyor; Arjantinli ünlü teknik adam Mauricio Pochettino, Manchester ekibinin ana adayı haline geldi.

Sözleşme şartları ve milyonluk tazminat

The Athletic gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Salı günü "Manchester Unitedtemsilcileri, Mauricio Pochettino tarafıyla iş birliğinin tüm temel şartlarında tam mutabakata vardı. Şu anda ABD Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktörü getirmek için İngiliz kulübünün belirli mali ödemeler yapması gerekiyor.

Henüz kulüp, ABD Futbol Federasyonu ile resmi olarak iletişime geçmedi. Ancak Pochettino ile sözleşme imzalama konusunda kesin karar verilirse, "ManU", ABD federasyonuna 10 milyon dolar tutarında tazminat ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, teknik direktörle birlikte teknik ekibindeki yardımcıları da ABD Milli Takımı'ndan İngiltere'ye taşınacak ve bunun için de ayrı bir tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Müzakere ve takım parametreleri

Detaylar ve göstergeler

Ana aday

Mauricio Pochettino (şu anda ABD Milli Takımı Teknik Direktörü)

Anlaşma aşaması

Kulüp temsilcileri taraflarla iş birliği şartlarını belirledi

ABD federasyonuna ödeme

Sözleşme feshi için 10 milyon dolar tazminat

Teknik ekip

Pochettino'nun yardımcıları da birlikte ManU'ya geçecek

ManU'nun turnuvadaki durumu

Premier Lig'de 10 hafta sonunda 8 puanla 18. sıra

Kulüp yönetimi, takımı krizden çıkarmak için hızlı ve sert kararlar almak zorunda kalıyor.

ManU'yu bekleyen zorluklar neler?

Manchester United, bu sezon taraftarlarını endişelendiren sonuçlar alıyor. Takım, İngiltere Premier Ligi'nde 10 hafta sonunda sadece 8 puan toplayarak puan tablosunda 18. sıraya geriledi. Bu tatmin edici olmayan sonuçlar, yönetimi hızlı değişiklikler yapmaya zorladı.

Mauricio Pochettino'nun tecrübesi ve kulübün yeni projesi, Manchester ekibini krizden kurtarabilecek mi; bunu önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalardan sonra öğreneceğiz.

Sizce Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gelişi, takımın oyununu kökten değiştirip onu üst sıralara taşıyabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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