Çinli bilim insanları saç dökülmesine karşı sıra dışı bir tarak geliştirdi

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Çinli bilim insanları saç dökülmesine karşı sıra dışı bir tarak geliştirdi

Çinli bilim insanları, saç dökülmesiyle mücadeleye yardımcı olabilecek yeni bir cihaz geliştirdi. Dış görünüşü itibarıyla sıradan bir tarağı andıran bu cihaz, elektrotlarla donatılmış olup zayıf bir elektrik alanı oluşturuyor.

Araştırmacılar, cihazın elektrik alanı yardımıyla tedavi edici ürünlerin saç köklerine daha iyi ulaşmasını sağladığını açıklıyor.

Cihaz şimdilik fareler üzerinde test edildi. Deneyler sırasında sadece bir ay içinde hayvanların tüyleri yeniden uzamaya başladı. Araştırmacıların kaydettiği sonuçlara göre, cihazın etkisi minoksidil ilacından bile daha güçlü oldu.

Buna rağmen, yeni teknolojinin insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor. Güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için ek araştırmalar ve klinik deneyler gerekiyor.

Gelecekteki testler de olumlu sonuç verirse, bu icat saç dökülmesinden muzdarip insanlar için yeni bir umut kaynağı olabilir.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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