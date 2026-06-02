Bangladeş'te Trump'a benzeyen boğa kurban edilmekten kurtarıldı

Bangladeş'te kendine has saç stili nedeniyle 'Donald Trump' lakabı takılan albino boğa, Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtarıldı. Haberi CBS News duyurdu.

Yaklaşık 680 kilogram ağırlığındaki hayvanın fotoğraf ve videoları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu nedenle Bangladeş hükümeti onun hayatını kurtarmaya karar verdi.

Ülkenin İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, boğayı kurban etmek için satın alan kişiye parasının iade edilmesi ve hayvanın Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine yerleştirilmesi talimatını verdi.

Yetkililere göre boğa artık hayvanat bahçesinde tutulacak ve ziyaretçilere gösterilecek. Sıra dışı görünümü ise internet kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.