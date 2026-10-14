Annesini öldürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk yapay komaya sokuldu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde annesi tarafından ağır saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk yapay komaya sokuldu. Durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Soruşturma bilgilerine göre kadın, önce oğlunun boğazına yoğun sirke asidi dökmüş ve yüzüne de aynı maddeyi serpmiştir. Ardından çocuğu gölde boğmaya çalışmıştır.

Ancak çocuk kıyıya çıkmayı ve yoldan geçenlerden yardım istemeyi başardı. Onlar ambulans çağırdı, ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

11 Ekim günü mahkeme, kadını cinayete teşebbüs şüphesiyle iki aylığına tutukladı. Çocuğun engelli olduğu belirtiliyor. Ailede iki kız çocuğu daha bulunuyor.