Sıradan peynirin yedi yıllık komaya neden olduğu ortaya çıktı

İtalya’da yaşanan trajik olay, gıda güvenliği konusuna bir kez daha ciddi şekilde dikkat edilmesi gerektiğini gösterdi. Çiğ sütten yapılan peynir tükettikten sonra yedi yıl komada kalan çocuk hayatını kaybetti. Yerel medya kuruluşları bu haberi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre trajedi, 2017 yılında İtalya’nın Trento iline bağlı Coredo kentinde meydana geldi. O sırada henüz dört yaşında olan çocuk Escherichia coli (kolibasili) bakterisiyle kontamine olmuş çiğ sütten yapılan peyniri tüketti. Ürünü yedikten kısa süre sonra karnında şiddetli ağrılar başladı ve durumu kısa sürede ağırlaştı.

Acilen hastaneye kaldırılan çocuk, kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçirildi. Tetkikler sonucunda kendisine hemolitik üremik sendrom teşhisi konuldu. Uzmanların belirttiğine göre bu ağır hastalık, insan vücudunda çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Nitekim çocukta beyin hasarı, felç, görme kaybı ve ağır epilepsi gelişmesine neden oldu.

Hastalığın ağır komplikasyonları nedeniyle çocuk komaya girdi ve ardından yedi yıl boyunca kendine gelemedi. Bu süre boyunca doktorlar hayatını kurtarmak için çeşitli tedavi yöntemleri uygulasa da durumunu düzeltmek mümkün olmadı. Çocuğun ölümünü babası Giovanni Battista Maestri kamuoyuna duyurdu.

Bu olay, gıda ürünlerinin kalitesinin ve özellikle çiğ sütten yapılan ürünleri tüketirken dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.