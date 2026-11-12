Dünyanın "en ince" mekanik kol saati İsviçre'de ödüllendirildi

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Dünyanın "en ince" mekanik kol saati İsviçre'de ödüllendirildi

Rus bağımsız saat ustası Konstantin Chaykin tarafından yaratılan ThinKing Mystery modeli, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen prestijli Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) yarışmasında "Cesaret" (Audacity Prize) ödülüne layık görüldü. Bu haber Kommersant tarafından duyuruldu.

7 Kasım 2026 tarihinde takdim edilen ödül, saat yapımcılığındaki sıra dışı yaklaşım ve yaratıcı cesaret için verilmektedir.

ThinKing Mystery modelinin kalınlığı sadece 1,65 milimetredir ve ağırlığı kayış hariç 12,1 gramdır. Bu özelliğiyle dünyanın en ince mekanik kol saati olarak kabul edilmektedir.

Saat mekanizması 284 parçadan oluşmaktadır. Zaman, geleneksel kollar yerine şeffaf safir diskler aracılığıyla gösterilmektedir. Modelin bir diğer benzersiz özelliği ise mekanizmasının kasa ile birleştirilmiş olmasıdır.

Üreticiye göre, bu saatten dünya genelinde sadece 12 adet üretilecektir. Fiyatı vergiler hariç yaklaşık 400 bin İsviçre frangıdır.

Belirtmek gerekir ki, Konstantin Chaykin 2018 yılında da GPHG yarışmasında "Cesaret" ödülünü kazanmıştı. O dönemde Clown modeli ödüllendirilmişti.

Konstantin Chaykin'in ince saati ve ödülü tutan bir kişi tasvir edilmiştir.
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Charos«ZAMIN.UZ» editör
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