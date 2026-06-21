İşe yüzerek gitmek trend oldu: İsviçre'de sıra dışı bir yaşam tarzı

·33·Dünya
İşe yüzerek gitmek trend oldu: İsviçre'de sıra dışı bir yaşam tarzı

İsviçre'nin Bern ve Basel şehirlerinde bazı sakinler, yaz aylarında alışılmışın tamamen dışında bir yöntemi tercih ediyor. İşe giderken veya günlük işlerinden dönerken ulaşım araçları yerine nehri kullanıyorlar.

Evet, bu gerçek! Bazı vatandaşlar nehre girerek su akıntısının yardımıyla gitmek istedikleri yöne doğru ilerliyor. Bern'de bu amaçla Aare Nehri, Basel'de ise Ren Nehri kullanılıyor.

Bu şekilde "yüzerek gitmeden" önce insanlar eşyalarını özel su geçirmez çantalara yerleştiriyor. İçine kıyafetler, telefon, belgeler ve diğer gerekli eşyalar konuluyor. Böylece suda ilerlerken eşyaları güvenli ve kuru kalıyor.

Kaynaklara göre bu alışkanlık, İsviçre'de yaz yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Birçok kişi için bu sadece varış noktasına ulaşmanın sıra dışı bir yolu değil, aynı zamanda dinlenmenin ve sıcaklarda serinlemenin özgün bir yöntemi.

İsviçreBernBaselAareRen
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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