ABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya Çıktı

Dünya siyaset sahnesi, uzun zamandır beklenen, gerçek anlamda tarihi ve bölgesel jeopolitik manzarayı tamamen değiştirecek devasa bir olayın eşiğinde. Saygın Bloomberg ajansı ve Suudi Arabistan'ın sembolik kanalı Al-Arabiya, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bu yılın 19 Haziran tarihinde İsviçre'de imzalanması resmen beklenen mutabakat zaptının "neredeyse nihai" ve tamamen özel metnini kamuoyuna açıkladı.

Bilgilere göre, iki güçlü devletin temsilcileri bu yılın 14 Haziran tarihinde bu uzlaşmaya varmıştı. Beyaz Saray anlaşma şartlarını sonraki 48 saat içinde açıklama sözü vermiş olsa da, resmi açıklama şu an için geciktiriliyor. Ancak Bloomberg editörlüğünün eline geçen 14 maddelik bu tarihi belge, Tahran'ın yakın gelecekteki en büyük ekonomik ve siyasi çıkarlarını tam olarak yansıtıyor.

Aşağıdaki resmi siyasi ve ekonomik tablo aracılığıyla, iki taraflı sözleşmenin en temel maddeleri ve mali rakamları ile detaylı olarak tanışabilirsiniz:

Askeri ve bölgesel yükümlülükler Ekonomik ve mali imtiyazlar Lojistik ve deniz yolları Nükleer statüko ve denetim • Savaşın derhal durdurulması

• Lübnan'da da askeri harekatlar sona erer

• Egemenliğe karşılıklı saygı

• İç işlerine karışmama • 300 milyar dolarlık fon

• İran petrolü ihracatına derhal izin

• Dondurulmuş varlıkların tamamen açılması

• Yaptırımların kademeli olarak kaldırılması • İran limanları ablukası kaldırılır

• Hürmüz Boğazı güvenliği (30 gün içinde)

• Gemi trafiğinin yeniden tesisi

• ABD birlikleri bölgeden çıkarılır • İran nükleer silahlardan tamamen vazgeçer

• Zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti nihai anlaşmada

• Yeni yaptırımlar uygulanmaz

• BM Güvenlik Konseyi denetimi

Tarihi mutabakat zaptının tam ve detaylı metni:

Silahlı çatışmaların derhal sona erdirilmesi: İran ve ABD, tüm bölgesel müttefikleriyle birlikte, bu belgenin imzalandığı saniyeden itibaren tüm cephelerde, özellikle Lübnan topraklarında da savaş harekatlarını derhal ve tamamen durdururlar. Taraflar birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya tehdit etmekten kesinlikle kaçınırlar. Bağımsızlık ve dokunulmazlık: Her iki devlet, birbirinin devlet egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kayıtsız şartsız saygı göstermeyi ve iç siyasi işlerine hiçbir şekilde karışmamayı taahhüt eder. Müzakere süresi: Taraflar, karşılıklı rıza ile süreyi yeniden uzatma imkanıyla birlikte, en geç 60 gün içinde nihai ve kapsamlı bir barış anlaşması imzalamak amacıyla yoğun müzakereler yürütürler. Deniz ablukasının kaldırılması ve ABD birliklerinin çekilmesi: Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle ABD, İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını kaldırır. 30 gün içinde ticari gemi trafiği savaş öncesi seviyeye döndürülür. Nihai anlaşma imzalandıktan sonra, 30 günlük süre içinde Amerika Birleşik Devletleri askeri güçlerini Orta Doğu bölgesinden tamamen çeker. Hürmüz Boğazı güvenliği: İran ise buna karşılık 30 gün içinde Basra Körfezi'nden Umman Körfezi'ne geçen uluslararası sularında güvenliği sağlar. Su havzalarının mayınlardan temizlenmesi ve teknik engellerin kaldırılması tamamen Tahran'ın sorumluluğunda olacaktır. 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma planı: ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte İran ekonomisini yeniden canlandırmak ve geliştirmek için en az 300 milyar dolar tutarında mali kaynağın ayrılmasını garanti eder. Bunun mekanizması 60 gün içinde geliştirilecektir. Kısıtlamaların ve yaptırımların kaldırılması: Nihai anlaşma çerçevesinde ABD, İran'a karşı uyguladığı tüm tek taraflı (birincil ve ikincil) yaptırımları, ayrıca BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kararlarını kademeli olarak kaldırır. Nükleer silahsızlanma: İran, asla nükleer silah üretmeyeceğini kesin olarak teyit eder. Zenginleştirilmiş malzemelerin akıbeti ve İran'ın barışçıl amaçlı nükleer ihtiyaçları nihai sözleşmede açıkça belirlenecektir. Statükonun korunması: Nihai anlaşma sağlanana kadar mevcut durum değişmeden kalır: İran nükleer programını genişletmez, ABD ise yeni kısıtlamalar getirmez ve bölgedeki asker sayısını artırmaz. Petrol ihracatının yeniden tesisi: ABD Hazine Bakanlığı, mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte derhal İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri ihracatına, ayrıca bunlarla ilgili bankacılık, sigorta ve nakliye işlemlerine tam izin verir. Dondurulmuş fonların kullanımı: Müzakere süresince ABD, İran'ın yabancı bankalarda bloke edilmiş tüm varlıklarına ve fonlarına tam erişim sağlar. Bu fonlar, İran Merkez Bankası tarafından her türlü ödeme için serbestçe kullanılabilir. Denetim mekanizması: Taraflar, nihai barış anlaşmasının uygulanmasını ve gelecekte yükümlülüklerin ihlal edilmemesini izleyecek özel bir ortak denetim organı kurarlar. Müzakerelerin başlama şartı: Mutabakat zaptı imzalandıktan ve belgenin en önemli maddeleri olan 4, 5, 10 ve 11. maddelerin (ekonomik ve lojistik şartlar) uygulanmaya başladığı onaylandıktan sonra taraflar geri kalan maddeler için nihai müzakerelere girerler. Uluslararası hukuki garanti: Varılan nihai barış anlaşması, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı özel bir kararı ile onaylanır ve uluslararası yasal güç kazanır.

Uluslararası siyasi yorumcuların sonucu: Bu mutabakat zaptı taslağı, ABD ve İran arasındaki uzun yıllardır süren soğuk savaşa ve bölgesel gerginliğe son verebilecek benzeri görülmemiş bir belgedir. İran'ın ekonomik kuşatmadan çıkması ve 300 milyar dolarlık kaynağa sahip olması, Orta Doğu'daki güç dengesini kökten değiştirecektir. Belge henüz teknik hazırlık aşamasında olsa da, 19 Haziran'da İsviçre'de beklenen imza süreci, şüphesiz 21. yüzyıl diplomasisinin en büyük dönüm noktalarından biri olacaktır.

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