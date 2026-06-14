İsviçre'de nüfus artışı nedeniyle 10 milyon kişi sınırı getirilebilir

·27·Dünya
İsviçre'de nüfus artışı nedeniyle 10 milyon kişi sınırı getirilebilir

14 Haziran'da İsviçre'de ülkenin geleceğini ilgilendiren iki önemli konuda halk oylaması yapılıyor. Bunlardan biri, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük ilgi uyandıran nüfus artışını sınırlama girişimidir.

Teklife göre, 2050 yılından sonra İsviçre nüfusunun 10 milyonu aşmaması hedefleniyor. Şu anda ülkede 9 milyondan fazla insan yaşıyor ve mevcut demografik büyüme hızı devam ederse, bu rakama belirlenen süreden çok daha önce ulaşılabilir.

Girişimin sahipleri, hızlı nüfus artışının konut kıtlığına, ulaşım ve sosyal altyapı üzerindeki baskının artmasına neden olduğunu savunuyor. Bu nedenle nüfus artışının belirli bir sınırda tutulması gerektiğini öne sürüyorlar.

Ancak ülkenin en üst yürütme organı olan Federal Konsey, bu girişimi desteklemiyor. Hükümet yetkilileri, bu tür kısıtlamaların ekonomi ve iş gücü piyasası üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, şu anda İsviçre nüfusunun dörtte birinden fazlasının yabancı uyruklu olduğunu belirtiyor. Bunların çoğunluğunu İtalya, Almanya, Portekiz ve Fransa'dan gelen göçmen işçiler oluşturuyor.

İsviçreFederal KonseyİtalyaAlmanyaFransa
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Donald Trump, İran ile anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını duyurduDonald Trump, İran ile anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını duyurduDün, 18:43Araçtan atlayan köpek saldırdı: sokakta gergin anlar yaşandıAraçtan atlayan köpek saldırdı: sokakta gergin anlar yaşandıDün, 16:08Dünyanın en güçlü üniversiteleri listesi açıklandıDünyanın en güçlü üniversiteleri listesi açıklandıDün, 15:40YouTube Kralı MrBeast yarım milyar sınırını aşan ilk kişi olduYouTube Kralı MrBeast yarım milyar sınırını aşan ilk kişi olduDün, 11:56Donald Trump, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını duyurduDonald Trump, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını duyurduDün, 11:43Küçük kızın yılanla videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdıKüçük kızın yılanla videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdıDün, 11:39
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi