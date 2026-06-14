İsviçre'de nüfus artışı nedeniyle 10 milyon kişi sınırı getirilebilir

14 Haziran'da İsviçre'de ülkenin geleceğini ilgilendiren iki önemli konuda halk oylaması yapılıyor. Bunlardan biri, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük ilgi uyandıran nüfus artışını sınırlama girişimidir.

Teklife göre, 2050 yılından sonra İsviçre nüfusunun 10 milyonu aşmaması hedefleniyor. Şu anda ülkede 9 milyondan fazla insan yaşıyor ve mevcut demografik büyüme hızı devam ederse, bu rakama belirlenen süreden çok daha önce ulaşılabilir.

Girişimin sahipleri, hızlı nüfus artışının konut kıtlığına, ulaşım ve sosyal altyapı üzerindeki baskının artmasına neden olduğunu savunuyor. Bu nedenle nüfus artışının belirli bir sınırda tutulması gerektiğini öne sürüyorlar.

Ancak ülkenin en üst yürütme organı olan Federal Konsey, bu girişimi desteklemiyor. Hükümet yetkilileri, bu tür kısıtlamaların ekonomi ve iş gücü piyasası üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, şu anda İsviçre nüfusunun dörtte birinden fazlasının yabancı uyruklu olduğunu belirtiyor. Bunların çoğunluğunu İtalya, Almanya, Portekiz ve Fransa'dan gelen göçmen işçiler oluşturuyor.