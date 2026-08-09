30 lime sıkan kadının elleri yandı

·633·Dünya
30 lime sıkan kadının elleri yandı

New York'ta yaşayan Hayley Peacock, sıradan görünen bir margarita hazırlama sürecinin ardından ellerinde ciddi yanıklar oluştuğu konusunda uyardı. Brooklyn'de yaşayan tasarımcı, deneyimiyle ilgili TikTok'ta bir video paylaşarak kısa sürede internette yayılan “margarita yanığı” vakasını anlattı.

Peacock'a göre lime gibi turunçgillerin suyu ciltte kaldığında ve ardından güneş ışığına maruz kaldığında ağrılı bir reaksiyon ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kullanıcıları, turunçgilleri sıktıktan sonra güneşlenmemeleri konusunda uyardı.

Peacock, “Lütfen turunçgilleri sıktıktan sonra güneşin altında uzanmayın” diye uyardı. Böyle bir durum yaşanırsa ellerin sabunla çok iyi yıkanması gerektiğini vurguladı.

Olay, Peacock'un erkek arkadaşının doğum günü için düzenlenen partide yaşandı. Peacock, 25 davetli için çok miktarda kokteyl hazırlamak amacıyla yaklaşık 30 lime'ı elle sıktı.

Peacock, ellerini yalnızca hızlıca suyla durulamasının yeterli olduğunu düşündü. Ardından günün geri kalanını havuz kenarında dinlenerek geçirdi. O sırada ellerinde ciddi bir değişiklik fark etmediği için cildinde bir reaksiyon başladığını aklına bile getirmedi.

Peacock olayı şöyle hatırladı: “Tüm lime'ları sıktıktan sonra ellerimi lavabonun altında duruladım. Ellerim yapış yapış değildi, bu yüzden bunun üzerinde fazla düşünmedim.”

Ancak ertesi gün durum aniden değişti. Elleri kızarıp şişti ve şiddetli bir ağrı başladı. Brooklyn'e döndüğünde ellerinde içi sıvı dolu kabarcıklar oluştu.

Bazı kabarcıklar çok büyüdü; Peacock bunları “golf topu büyüklüğünde” diye tanımladı. Ellerindeki ciddi yanıklar nedeniyle doktora başvuran Peacock'a ikinci derece yanık teşhisi konuldu. Tedavinin ardından elleri özel bandajlarla sarıldı.

“Elimin rengi tamamen değişmişti. Başparmağımda ve yüzük parmağımın yanında golf topu büyüklüğünde kabarcıklar vardı” dedi.

Peacock'un yaşadığı olay, turunçgillerle çalıştıktan sonra güneşe maruz kalırken dikkatli olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Başkalarının da benzer bir durum yaşamasını önlemek için kişisel deneyimini videolarıyla kamuoyuyla paylaştı.

New YorkHaley PeacockTikTokBrooklyn
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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