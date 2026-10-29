Kenya'da inşa halindeki çok katlı bina çöktü, enkaz ticari alanların üzerine devrildi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de inşaat çalışmaları devam eden çok katlı bir bina aniden çöktü. Olay sonucunda bina parçaları alt katlarda bulunan ticari alanların üzerine devrildi. Enkaz altında insanların kalmış olabileceği düşünülüyor.

İlk gelen bilgilere göre, olay sırasında bölgedeki birçok kişi Cuma namazına gitmişti. Bu nedenle bina çöktüğünde bölgedeki insan sayısının az olduğu ve bunun olası can kaybı sayısının artmasını önlemiş olabileceği tahmin ediliyor.

Şu ana kadar olayda yaralanan veya hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi verilmedi. Enkaz altında kalmış olabilecek kişilerin akıbeti de belirsizliğini koruyor.

Olayın çıkış nedenleri ve bina yapısındaki eksiklikler hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.