Nairobi'de 18 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar aranıyor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, yapımı henüz tamamlanmamış 18 katlı bir binanın aniden çökmesi sonucu büyük bir acil durum yaşandı. Olay yerinde beton bloklar ve bükülmüş metal donatılardan oluşan devasa bir enkaz yığını oluştu. Enkaz altında insanların kaldığı tahmin ediliyor.

Alt katlarda insanlar vardı: Facianın detayları

İlk bilgilere göre, bina henüz tam olarak kullanıma açılmamış olsa da içinde yaşam devam ediyordu:

Faal durumdaki ticari noktalar: Binanın üst katlarında inşaat ve dekorasyon çalışmaları devam etmesine rağmen, zemin ve alt katlarında ticari işletmeler faaliyet gösteriyordu;

Bilinmeyen kayıplar: Olay anında ticari noktalarda satıcılar ve müşteriler bulunuyor olabilir. Şu an için enkaz altında kalanların ve yaralananların kesin sayısı açıklanmadı.

Acil kurtarma operasyonu

Şu anda facianın yaşandığı bölgede geniş çaplı kurtarma çalışmaları yürütülüyor:

Özel ekipler görevlendirildi: Olay yerinde Nairobi acil durum ekipleri ve Kenya Kızılhaç görevlileri acil müdahale çalışmalarını sürdürüyor;

Hayatta kalanları arama çalışmaları: Kurtarma ekipleri, ağır iş makineleri ve özel ekipmanlar yardımıyla enkazı temizleyerek hayatta kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

İnşaatlardaki kronik sorun: Yolsuzluk ve kalitesiz malzemeler

Kenya'nın hızla büyüyen şehirlerinde, özellikle Nairobi'de çok katlı konut ve ticari binaların çökmesi ilk kez yaşanmıyor. Uzmanlar, bu tür felaketlerin temel nedenlerini şu şekilde sıralıyor:

İnşaat standartlarının ve güvenlik kurallarının ağır şekilde ihlal edilmesi;

İzin süreçlerindeki yolsuzluk ve denetim eksikliği;

Maliyetleri düşürmek amacıyla ucuz ve kalitesiz inşaat malzemelerinin kullanılması.

Yerel yönetim ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.