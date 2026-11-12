Igor Kolivanov, Rusya ve Özbekistan milli takımlarının şansını değerlendirdi

Rusya milli takımının eski forveti ve deneyimli teknik direktör Igor Kolivanov, «Sport24» gazetesine verdiği röportajda, Taşkent'te oynanacak Rusya ve Özbekistan milli takımları arasındaki hazırlık maçı öncesinde görüşlerini ve beklentilerini paylaştı. Kolivanov'a göre, Rus futbolcular bu karşılaşmada sadece galibiyet için sahaya çıkmalı.

Özbekistan milli takımının dünya kupasındaki performansı ve Kolivanov'un değerlendirmesi

Rus uzmanın, Özbekistan milli takımının dünya kupasındaki maçlarını takip ettiği belirtildi. Milli takımın önemli bir turnuvaya katılmasının başlı başına büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kolivanov, takımın güçlü ve zayıf yönlerine değindi.