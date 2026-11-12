Igor Kolivanov, Rusya ve Özbekistan milli takımlarının şansını değerlendirdi

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Igor Kolivanov, Rusya ve Özbekistan milli takımlarının şansını değerlendirdi

Rusya milli takımının eski forveti ve deneyimli teknik direktör Igor Kolivanov, «Sport24» gazetesine verdiği röportajda, Taşkent'te oynanacak Rusya ve Özbekistan milli takımları arasındaki hazırlık maçı öncesinde görüşlerini ve beklentilerini paylaştı. Kolivanov'a göre, Rus futbolcular bu karşılaşmada sadece galibiyet için sahaya çıkmalı.

Özbekistan milli takımının dünya kupasındaki performansı ve Kolivanov'un değerlendirmesi

Rus uzmanın, Özbekistan milli takımının dünya kupasındaki maçlarını takip ettiği belirtildi. Milli takımın önemli bir turnuvaya katılmasının başlı başına büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kolivanov, takımın güçlü ve zayıf yönlerine değindi.

«Elbette Özbekistan'ın dünya kupasındaki maçlarını izledim. Dürüst olmak gerekirse, çok güven verici bir oyun sergilemediler. Ancak dünya kupasına giden bir takım için bu zaten büyük bir başarı. Özbekistan milli takımı mücadeleci ruhuyla öne çıkıyor, kadrosunda iyi seviyede futbolcular var. Takım sonuna kadar savaştı, çabaladı. Belki de Avrupa'daki güçlü rakiplerle başa baş mücadele etmek için tecrübe ve ustalık eksik kalmıştır», — dedi Igor Kolivanov.

Rusya milli takımının kamp parametreleri

Bilgiler ve detaylar

İlk hazırlık maçı

12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan'a karşı

İkinci hazırlık maçı

17 Kasım'da Krasnodar'da Venezuela'ya karşı

Uzman görüşü

Igor Kolivanov (eski forvet ve teknik direktör)

Ana fikir

«Rusya, Özbekistan'ı yenmek zorunda, kadromuzda genç ve gelecek vadeden yeterince futbolcu var»

«Rusya kazanacak» — Kolivanov gelecek maç hakkında

Kolivanov, Rusya milli takımında yetenekli ve genç futbolcuların bulunduğunu, bu nedenle takımın rekabetçi olduğunu özellikle belirtti. Ona göre Rusya her açıdan üstün gelmeli ve Taşkent'teki maçtan zaferle ayrılmalı.

«Rusya, Özbekistan'ı yenmek zorunda. Çok iyi bir takımımız var, kadroda genç, gelecek vadeden, gelişmekte olan yeterince futbolcumuz var. Rekabetçiyiz ve iyi bir futbol sergilemeliyiz. Rusya'nın kazanacağını düşünüyorum», — diyerek sözlerini tamamladı uzman.

Hatırlatalım, Rusya milli takımı mevcut kamp kapsamında 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan ile karşılaşacak, 17 Kasım'da ise Krasnodar'da Venezuela milli takımını ağırlayacak.

Sizce ünlü teknik direktörün bu görüşleri ne kadar haklı ve Taşkent'teki hazırlık maçında hangi takım üstünlük sağlar? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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