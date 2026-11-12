Eldor Shomurodov, Aleksey Batrakov'un Türkiye'deki performansı hakkında ne dedi?

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Eldor Shomurodov, Aleksey Batrakov'un Türkiye'deki performansı hakkında ne dedi?

İstanbul Başakşehir kulübü forveti ve Özbekistan milli takımı kaptanı Eldor Shomurodov RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Galatasaray orta sahası Aleksey Batrakov'un performansı ve geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç futbolcunun Türkiye ligindeki başarılı oyununa özel bir vurgu yaptı.

Batrakov'un başarıları ve Shomurodov'un değerlendirmesi

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, bu yılın Ağustos ayında Moskova'nın Lokomotiv kulübünden Türkiye'nin dev takımı Galatasaray'a transfer olmuştu. Yeni takımında kısa sürede yeteneklerini sergileyen oyuncu, toplam 13 maçta forma giydi ve hanesine 6 gol ve 3 asist yazdırdı.

“Bence Aleksey şu anda Türkiye'de kendini çok iyi gösteriyor. Her şeyden önce bu tamamen ona bağlı. Bence o, Rus futbolu için büyük bir yıldız olacak,” — dedi Eldor Shomurodov röportajında.

Aleksey Batrakov'un istatistikleri

Veriler ve detaylar

Mevcut kulübü

Galatasaray (Türkiye)

Önceki kulübü

Lokomotiv Moskova (Rusya)

Oynanan maç sayısı

13 maç

Goller ve asistler

6 gol ve 3 asistin sahibi

Değerlendiren sporcu

Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir / Özbekistan Milli Takımı)

Bugün Taşkent'te önemli bir hazırlık maçı oynanacak

Hatırlatmak gerekirse, bugün, 12 Kasım günü Taşkent şehrinde Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında prestijli bir hazırlık maçı başlayacak. Ardından Rusya milli takımı, 17 Kasım günü Venezuela milli takımını ağırlayacak. Teknik direktör Valeriy Karpin, yılın son maçları için toplam 28 futbolcuyu kadroya dahil etti.

Sizce genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Galatasaray'daki yüksek performansını sürdürerek Avrupalı dev kulüplerin dikkatini daha fazla çekebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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