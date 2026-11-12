Savaşta bacaklarını kaybeden 13 yaşındaki çocuğa futbol yıldızından sürpriz!

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Savaşta bacaklarını kaybeden 13 yaşındaki çocuğa futbol yıldızından sürpriz!

Sudan'daki silahlı çatışmada bir drone saldırısına uğrayıp iki bacağını kaybeden 13 yaşındaki Zohir'in hikayesi birçok kişinin kalbine dokundu. Hayatını yeniden kurabilmesi için başlatılan yardım kampanyası sonucunda gerekli fon toplandı ve çocuk Kahire'de tedavi görme imkanına kavuştu.

Zohir şu anda protez bacaklar yardımıyla yeniden yürümeyi öğreniyor. Yaşadığı ağır sınavlara rağmen hayata olan umudunu kaybetmeden yeni adımlar atmaya çalışıyor.

BBC muhabiri Zohir ile tekrar bir araya geldi. Bu seferki buluşmada çocuğu sevindirici ve beklenmedik bir sürpriz bekliyordu. En sevdiği futbolcu, Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, Zohir'e özel bir davette bulundu.

Futbolcunun bu ilgisinin küçük çocuğun kalbine umut ve neşe getirmesi bekleniyor. Zohir'in hikayesi ise zor durumlarda insani şefkatin, dayanışmanın ve desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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