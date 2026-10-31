ABD'li avukat mezun olduğu üniversiteye 31,4 milyon dolar bağışladı

Amerikalı avukat Morgan Chu, eşi Helen Chu ile birlikte mezun olduğu Harvard Hukuk Fakültesi'ne 31,4 milyon dolar bağışta bulundu. Bu miktar, eğitim kurumunun tarihindeki en büyük tek seferlik bağış oldu. Konuyla ilgili açıklama Harvard Hukuk Fakültesi'nin resmi sitesinde yer aldı.

Ayrılan fonun altı yeni profesörlük kadrosunun finansmanında kullanılacağı belirtildi. Bu adım, üniversitedeki bilimsel araştırmaları ve eğitim sürecini desteklemeye hizmet edecek.

Morgan Chu, 1976 yılında Harvard Hukuk Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. 2026 yılında üniversiteden mezuniyetinin tam 50. yılı doluyor. Fikri mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olan Chu, Los Angeles'taki Irell & Manella hukuk firmasının dava grubuna başkanlık etmektedir.

Chu ve eşi, üniversiteye daha önce de birçok kez bağışta bulunmuştu. Önceki yardımları profesörlük kadroları, burslar, öğrencilerin eğitim masrafları ve diğer akademik projelerin desteklenmesine yönlendirilmişti.

Harvard Hukuk Fakültesi'nin verilerine göre, 2026 mali yılı bu eğitim kurumu için bağış toplama konusunda rekor bir sonuçla kapandı. Bu dönemde okula 135 milyon dolardan fazla fon sağlandı. Bu rakam, önceki rekor seviyeden yaklaşık 30 milyon dolar daha fazla.

Dikkat çekici bir nokta olarak Morgan Chu, bağışıyla ilgili konuşurken eşiyle birlikte kendilerine dünya standartlarında eğitim veren üniversiteye minnettarlıklarını ifade etmek istediklerini vurguladı.

Siz de mezun olduğunuz okul veya üniversiteye minnettar mısınız? İmkanınız olsaydı onlara ne kadar bağış yapardınız?