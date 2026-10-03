Mourinho, Vinícius hakkındaki kararını açıkladı: Yıldız forvet kadro dışı mı kalacak?

Vinícius Júnior, bu sezon beklentilerin altında kaldığının ve en iyi formunda olmadığının tamamen farkında.

Ona göre, takımın başarısız sonuçlarındaki sorumluluğu ve suçu sadece kendi üzerine yıkmak yerine, tüm takıma eşit şekilde paylaştırmak daha adil olurdu.