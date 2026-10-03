Mourinho, Vinícius hakkındaki kararını açıkladı: Yıldız forvet kadro dışı mı kalacak?
Real Madrid teknik direktörü José Mourinho son dönemde sert eleştirilerin hedefinde olan kanat oyuncusu Vinícius Júnior'a destek verdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Portekizli çalıştırıcı Brezilyalı futbolcuyu ilk 11'den kesmeyi düşünmüyor.
Teknik heyet ve kulüp yönetimi, forvet oyuncusunun yeteneğinden şüphe duymuyor ve onun yeniden eski seviyesine dönmesi için tüm imkanları sağlamaktan yana.
Tam güven ve yönetim desteği
Kaynaklar, Mourinho'nun Vinícius'a olan tam güvenini koruduğunu belirtiyor:
Teknik adam, futbolcunun en iyi formuna bir an önce kavuşması için düzenli maç pratiği alması gerektiğini düşünüyor.
Real Madrid yönetimi de hocanın bu kararını onaylıyor ve futbolcu üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor.
«Suçu sadece bana yüklemeyin»: Vinícius'un itirazı
Durumdan futbolcunun kendisi de haberdar:
Vinícius Júnior, bu sezon beklentilerin altında kaldığının ve en iyi formunda olmadığının tamamen farkında.
Ancak Brezilyalı yıldız, kamuoyundan ve medyadan gelen tek taraflı eleştirilerden oldukça rahatsız.
Ona göre, takımın başarısız sonuçlarındaki sorumluluğu ve suçu sadece kendi üzerine yıkmak yerine, tüm takıma eşit şekilde paylaştırmak daha adil olurdu.
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